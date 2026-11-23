Auditoria-Fiscal do Trabalho identificou 113 empresas com adolescentes em situação de trabalho infantil em cinco estados brasileiros.
Auditoria-Fiscal do Trabalho
Uma operação da Auditoria-Fiscal do Trabalho, vinculada à Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), identificou 113 empresas com adolescentes trabalhando em atividades perigosas em cinco estados brasileiros.
Segundo a Auditoria-Fiscal do Trabalho, 179 adolescentes, com idades entre 13 e 17 anos, foram afastados das atividades após a identificação das irregularidades.
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A fiscalização ocorreu em novembro em 56 municípios de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Ao todo, foram inspecionadas 142 empresas dos setores de tecelagem e comércio de carnes, incluindo açougues e supermercados.
O trabalho infantil foi constatado em quase 80% dos estabelecimentos fiscalizados. Além disso, 124 máquinas e equipamentos foram interditados em 60 empresas por apresentarem riscos graves e imediatos de acidentes.
Adolescentes operavam máquinas perigosas
Segundo a Auditoria-Fiscal do Trabalho, 179 adolescentes foram afastados das atividades após a identificação das irregularidades.
Auditoria-Fiscal do Trabalho
Nos açougues e supermercados, os fiscais encontraram adolescentes realizando cortes e desossa de carnes, operando serras e moedores, utilizando facas profissionais e entrando em câmaras frigoríficas.
Também foram identificadas situações de contato direto com sangue, vísceras e resíduos de animais.
Em Santa Catarina, onde a fiscalização se concentrou nas tecelagens, adolescentes trabalhavam com máquinas industriais e transportavam sacos de algodão de até 35 quilos.
🔎 Segundo a Auditoria-Fiscal do Trabalho, essas atividades estão entre as piores formas de trabalho infantil previstas na legislação brasileira, por exporem adolescentes a riscos de acidentes e danos à saúde.
Além do trabalho infantil, os auditores encontraram equipamentos funcionando sem dispositivos de segurança obrigatórios, além de ferramentas inadequadas, como serras, moedores, amaciadores, processadores e equipamentos industriais de tecelagem.
Em alguns estabelecimentos, trabalhadores, incluindo adolescentes, precisavam empurrar pedaços de carne diretamente em direção a lâminas em movimento, sem proteção adequada.
Segundo o MTE, 55 dos 60 estabelecimentos que tiveram equipamentos interditados utilizavam serras-fita em condições irregulares.
*Reportagem em atualização
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