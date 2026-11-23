O segundo-sargento da Polícia Militar de Roraima (PMRR) Antônio Jefferson Pereira dos Santos Araújo, de 41 anos, morreu em um acidente de trânsito na BR-319, no Amazonas, no fim da tarde deste domingo (22). A ocorrência foi registrada nas proximidades da comunidade Santo Antônio do Abonari, em Presidente Figueiredo. O soldado Hans Muller Bezerra Silva, que também estava no veículo, ficou ferido.

De acordo com a corporação, o veículo onde os dois policiais estavam teria capotado. Antônio Jefferson morreu ainda no local, enquanto Hans Muller foi socorrido por uma equipe de ambulância e levado ao Hospital Geral Heraldo Neves, em Presidente Figueiredo.

Na noite de domingo, o soldado precisou ser encaminhado ao centro cirúrgico da unidade. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

O corpo do sargento foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para Manaus, onde aguardava a liberação dos familiares.

A PM-RR informou que disponibilizaria uma aeronave para transportar os restos mortais até Boa Vista, capital de Roraima.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.