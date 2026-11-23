Uma mulher não identificada caiu no Rio Tamanduateí e foi arrastada pela correnteza na Vila Monumento, em São Paulo. O caso ocorreu em meio às chuvas que atingem a capital paulista.
A informação foi divulgada pela Jovem Pan, que também noticiou que as chuvas deixaram 34 desalojados e um desaparecido em São Paulo.
As circunstâncias da queda da mulher no rio não foram detalhadas no trecho divulgado.
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