Um homem suspeito de agredir uma mulher identificada como ‘Binny’, no bairro Zumbi, zona leste de Manaus, foi torturado em um suposto ‘tribunal do crime’. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o suspeito sendo castigado com cerca de 40 golpes, conhecidos popularmente como ‘bolos’, em uma área de mata.

O caso ganhou repercussão após a mulher publicar nas redes sociais um relato sobre a agressão que teria sofrido durante uma confusão em um estabelecimento comercial. Segundo a vítima, ela foi atingida por uma garrafada. Nas publicações, foram divulgadas fotografias que mostram ferimentos, cortes e marcas de sangue no rosto, pescoço e braços.

A mulher apontou como autor das agressões o proprietário de um empório e conveniência localizado na rua Oscar Romero, no bairro Zumbi.

Após a denúncia ganhar repercussão, imagens passaram a circular nas redes sociais mostrando o homem sendo submetido a uma série de agressões em uma área de mata. A sessão de violência teria sido motivada pela acusação de que ele havia agredido a mulher.

Em decorrência dos ferimentos, principalmente nas mãos, o homem precisou ser socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, localizado no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.