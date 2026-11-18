E aí, cinéfilo de plantão! O dia 18 de novembro de 2026 chegou com um cardápio dos mais variados no streaming — tem épico grego, distopia jovem, super-herói em apuros (e com nota zero, acredita?), série de dança macabra e até o retorno de um Visão repaginado. Separamos os sete títulos que estão dominando as listas de mais assistidos em serviços como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max. Pega a pipoca, escolhe o sofá e vem conferir o que vale seu play hoje!

Começando pelo épico que promete maratonar o fim de semana: **A Odisseia** (nota 8.0/10) acompanha o rei grego Odisseu naquela jornada de 20 anos para voltar a Ítaca depois da Guerra de Troia, enfrentando monstros, deuses e todo tipo de perrengue mitológico enquanto Penélope segura as pontas no reino. É daqueles filmes grandiosos, com fotografia de encher os olhos e uma história que gruda na cadeira — vale demais a sessão pipoca no Prime Video ou na Max.

Já os fãs de distopia têm motivo de sobra para comemorar: **Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita** (nota 8.3/10) revisita Panem 24 anos antes dos eventos que todo mundo conhece, começando na manhã da colheita dos 50º Jogos Vorazes, o temido Segundo Massacre Quaternário. É nostalgia pura com adrenalina renovada, e a nota alta mostra que a franquia ainda sabe como prender o público — disponível no Prime Video.

Agora, prepare o coração (e o humor): **Vingadores: Doutor Destino** (nota 0.0/10) é o lançamento mais comentado — e não exatamente pelo motivo que a Marvel queria! Heróis de três universos diferentes colidem em uma ameaça existencial sem precedentes, mas a recepção foi tão catastrófica que a nota zerada virou meme nas redes. Vale assistir para tirar suas próprias conclusões e entrar na conversa — está no Disney+.

Se a pedida é ação política com toque de exagero, **The Beast** (nota 5.4/10) entrega o presidente dos Estados Unidos revidando um golpe de milícia usando as capacidades secretas de sua limusine blindada, apelidada de… A Besta. É aquele filme divertido e exagerado para assistir sem levar a sério, perfeito para relaxar no Netflix.

Nas séries, o terror chega com **O Corpo** (nota 7.8/10): na noite de Halloween, as garotas de um grupo de dança são tomadas por desejos profanos, visões fantasmagóricas e muita culpa católica depois que um ritual de iniciação dá errado. Atmosfera pesada, estética caprichada e aquele clima de suspense que faz a gente assistir com a luz acesa — disponível na Max.

Para os fãs de ficção científica, **VisionQuest** (nota 8.3/10) é parada obrigatória: um Visão repaginado vive escondido de quem quer usá-lo como arma, consultando personalidades de IA embutidas em sua programação — incluindo o infame Ultron — para achar seu verdadeiro propósito. A vida tranquila acaba quando uma recompensa por sua cabeça o força a fugir ao lado de Thomas Shepard, um garoto misterioso que pode ser a reencarnação de seu filho. Está no Disney+ e é uma das melhores apostas do dia.

Fechando a lista, os fãs de fantasia têm **O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder** (nota 7.2/10), que se passa em uma época de relativa paz na Terra-média e acompanha personagens enfrentando o ressurgimento do mal — das Montanhas de Névoa a Lindon, passando por Númenor até os confins do mapa. Produção grandiosa e visual de tirar o fôlego no Prime Video, ideal para quem quer maratonar um épico de fantasia.

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