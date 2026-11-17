Jensen Huang, durante conferência da Nvidia em 17 de março de 2026, e GPU H200, uma das mais avançadas da empresaReuters/Carlos Barria; DivulgaçãoA fabricante de chips Nvidia informou nesta terça-feira (17) que registrou lucro líquido de US$ 65,3 bilhões (R$ 377,8 bilhões) no trimestre encerrado em outubro. O resultado foi 105% melhor do que o registrado no mesmo período do ano anterior.O faturamento da empresa ficou em US$ 115,8 bilhões (R$ 669,9 bilhões), alta de 103% em relação ao mesmo trimestre em 2025. Do total, US$ 107,6 bilhões estão ligados à venda de equipamentos para data centers, segmento que cresceu 110% no período.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1Este é o primeiro balanço divulgado pela Nvidia após a renúncia de CEO Jensen Huang. O executivo deixou o cargo na última quinta-feira (12) em meio à polêmica com relacionamentos extraconjugais, suspeitas de espionagem chinesa e preocupações com a exportação dos chips avançados.Huang foi substituído interinamente por Colette Kress, vice-presidente executiva e diretora financeira da Nvidia. “O nosso ímpeto é real. A Nvidia é uma líder tecnológica excepcional, impulsionada pela inovação incansável de nossa equipe”, disse Kress, em comunicado.Agora no g1Na conferência com acionistas, o presidente do conselho, Harvey Jones, disse que a Nvidia contratou uma empresa de recrutamento para encontrar um novo CEO e que não pretende reconduzir Jensen Huang ao cargo.Logo após a divulgação dos dados, as ações da Nvidia subiam cerca de 2% no after-market, período de negociações após o fechamento regular da Nasdaq, bolsa americana na qual a empresa é listada.Marcos Praça, diretor de análise da ZERO Markets Brasil, destaca que, além do resultado acima do esperado, o balanço da companhia trouxe previsões muito positivas para o próximo trimestre.Para o próximo trimestre, que considera o período entre novembro de 2026 e janeiro de 2027, a Nvidia projeta faturar US$ 130 bilhões. O valor, que não considera possíveis vendas de chips para a China, está acima da expectativa de analistas, segundo a Reuters.“Eles estão entregando muito e, aparentemente, isso vai continuar”, diz. “Pode ser que já tenhamos encontrado o fundo da queda do setor de inteligência artificial e que, agora, estejamos diante de uma retomada de todo o setor, não só da Nvidia.”