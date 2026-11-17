O Conselho Municipal de Saúde de Manaus (CMS) segue com a 20ª edição da Semana do Controle Social em Saúde, em parceria com a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A programação vai até 27 de novembro e contempla os cinco distritos de saúde da capital. A abertura reuniu conselheiros, trabalhadores da Saúde e representantes da comunidade do Distrito de Saúde (Disa) Oeste, no auditório do Instituto Filippo Smaldone, no bairro Planalto.

Realizada anualmente, a semana busca fortalecer a participação popular nas políticas públicas de saúde. Em 2026, o tema é “Autocuidado e Rotina: Promoção e Prevenção à Saúde – Endividamento financeiro e impactos na saúde”, com palestras e debates sobre os efeitos das dificuldades financeiras na saúde mental, nas relações familiares e na qualidade de vida.

Para o presidente do CMS Manaus, o agente comunitário de saúde Márcio Macedo, a 20ª edição também celebra os 35 anos do conselho e reforça a importância da participação popular nas decisões sobre saúde pública. A diretora do Disa Oeste, da Semsa, Maria do Socorro Furtado Soares, destacou que o endividamento financeiro vai além da questão econômica e afeta a saúde e a qualidade de vida. Também ressaltou o papel dos serviços de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) na promoção da saúde dos servidores.

Programação

O encontro no Disa Oeste abriu a série de cinco atividades nos distritos de saúde, incluindo a zona rural. Na zona Leste, a programação será realizada em 18/11, no auditório do Sest/Senat, no bairro Jorge Teixeira. Na zona Sul, ocorrerá em 19/11, no auditório da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), no bairro Japiim. Na zona Norte, será em 26/11, no Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova 2. Os encontros ocorrerão das 13h às 17h.

O encerramento será em 27/11, com a atividade dedicada ao Distrito de Saúde rural, das 8h às 12h, no auditório Paulo Pinto Nery, do Complexo de Saúde Oeste, no bairro da Paz.

Endividamento e saúde pública

Entre as palestras está “A aposta é sua. O prejuízo é de todos”, ministrada pela educadora financeira Shelley Samia de Sá Fernandes, especialista em finanças comportamentais. A apresentação aborda a dependência em jogos de apostas on-line, seus impactos na saúde mental e na estrutura familiar, além de formas de enfrentar o vício.

Segundo a especialista, a facilidade de acesso às plataformas pode favorecer comportamentos compulsivos e levar pessoas a comprometer recursos destinados a necessidades básicas, como alimentação e moradia.

Shelley também ressaltou o papel dos conselheiros e agentes comunitários de saúde na identificação de situações de vulnerabilidade e na orientação das famílias.

“Esses profissionais estão bem na ponta, em contato com o usuário que muitas vezes nem chega a uma unidade de saúde e, muitas vezes, escuta relatos desse tipo. Hoje, trouxemos esclarecimentos para que ele consiga identificar os sinais e, principalmente, orientar melhor a nossa população a como lidar com esse problema”, explicou.

A programação também inclui a palestra “O Custo Invisível do Endividamento: Impactos na Saúde Mental e Desafios para Qualidade de Vida”, ministrada por profissionais de psicologia da Semsa.

O post Conselho Municipal de Saúde debate sobre saúde mental e financeira apareceu primeiro em Portal Você Online.