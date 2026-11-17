O atacante Endrick revelou o nascimento do filho e dedicou um gol ao herdeiro, conforme informações divulgadas pela Jovem Pan. O jogador chamou a criança de “garoto maravilhoso” ao comentar o assunto.

Ainda de acordo com a fonte, o artilheiro evitou falar sobre a criança nas redes sociais.

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