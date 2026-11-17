Com foco na valorização da produção regional e no fortalecimento da agricultura familiar, Manaus recebe, nesta semana, nove edições das Feiras de Produtos Regionais, promovidas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), sendo oito habituais e uma especial. A programação aproxima produtores rurais dos consumidores, incentiva a comercialização direta e amplia as oportunidades de geração de renda no setor primário.

De acordo com o gerente de Feiras da ADS, Diego Augusto, a edição especial será na quinta-feira (19), das 7h às 14h, no Ramal Frederico Veiga, quilômetro 2 da rodovia BR-174. E as edições tradicionais começam nesta terça-feira (17) e seguem até domingo (22), distribuídas em diferentes zonas da capital.

“Nos espaços das feiras, os consumidores podem encontrar uma grande variedade de produtos, como hortifrúti, legumes, frutas, doces e café regional, além de itens da economia solidária, a exemplo de artesanato e mudas de plantas”, destacou o gerente de Feiras da ADS.

Edição especial

Quinta-feira (19/11)

Ramal Frederico Veiga, quilômetro 2, da rodovia BR-174, das 7h às 14h.

Programação habitual

Terça-feira (17/11)

Sumaúma Park Shopping – avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, das 14h às 19h;

Quarta-feira (18/11)

Shopping Ponta Negra – avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra – das 14h às 19h;

Quinta-feira (19/11)

Praça de Alimentação do bairro Dom Pedro – rua José Bonifácio, das 14h às 19h;

Sábado (21/11)

Centro Cultural dos Povos da Amazônia, antiga Bola da Suframa – bairro Crespo, das 5h às 11h;

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola – rua Gandu, bairro Cidade Nova, das 5h às 11h;

Quilômetro 29, rodovia AM-010 – sentido Rio Preto da Eva, das 7h às 15h;

Domingo (22/11)

Complexo Turístico da Ponta Negra – bairro Ponta Negra (estacionamento), das 6h às 11h;

Quilômetro 29, rodovia AM-010 – sentido Rio Preto da Eva, das 7h às 12h.

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