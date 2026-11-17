Com foco na valorização da produção regional e no fortalecimento da agricultura familiar, Manaus recebe, nesta semana, nove edições das Feiras de Produtos Regionais, promovidas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), sendo oito habituais e uma especial. A programação aproxima produtores rurais dos consumidores, incentiva a comercialização direta e amplia as oportunidades de geração de renda no setor primário.
De acordo com o gerente de Feiras da ADS, Diego Augusto, a edição especial será na quinta-feira (19), das 7h às 14h, no Ramal Frederico Veiga, quilômetro 2 da rodovia BR-174. E as edições tradicionais começam nesta terça-feira (17) e seguem até domingo (22), distribuídas em diferentes zonas da capital.
“Nos espaços das feiras, os consumidores podem encontrar uma grande variedade de produtos, como hortifrúti, legumes, frutas, doces e café regional, além de itens da economia solidária, a exemplo de artesanato e mudas de plantas”, destacou o gerente de Feiras da ADS.
Edição especial
Quinta-feira (19/11)
Ramal Frederico Veiga, quilômetro 2, da rodovia BR-174, das 7h às 14h.
Programação habitual
Terça-feira (17/11)
Sumaúma Park Shopping – avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, das 14h às 19h;
Quarta-feira (18/11)
Shopping Ponta Negra – avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra – das 14h às 19h;
Quinta-feira (19/11)
Praça de Alimentação do bairro Dom Pedro – rua José Bonifácio, das 14h às 19h;
Sábado (21/11)
Centro Cultural dos Povos da Amazônia, antiga Bola da Suframa – bairro Crespo, das 5h às 11h;
Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola – rua Gandu, bairro Cidade Nova, das 5h às 11h;
Quilômetro 29, rodovia AM-010 – sentido Rio Preto da Eva, das 7h às 15h;
Domingo (22/11)
Complexo Turístico da Ponta Negra – bairro Ponta Negra (estacionamento), das 6h às 11h;
Quilômetro 29, rodovia AM-010 – sentido Rio Preto da Eva, das 7h às 12h.
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