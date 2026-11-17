Ninguém sabe em que ano ele foi construído, quem são seu proprietários e muito menos o que funcionou em sua instalação. Talvez uma residência de algum barão da época áurea da borracha. Tudo é que sabemos o que um dia foi um casarão vistoso, localizado na esquina das avenidas Leonardo Malcher com a Getúlio Vargas, que está em ruínas e prestes a desabar.

Alguns relatos dão conta que o casarão centenário pertenceu originalmente a uma família portuguesa. E que, durante muitos anos, parte da estrutura funcionou como ponto de comércio comandado por um imigrante português chamado Tito. Mas nem isso pode ser levado a sério porque não existe nenhum registro histórico.

O portal marioadolfo.com entrou em contato com ex-secretário de Cultura, Robério Braga – que geralmente sabe tudo de Manaus -, mas, desta vez, nem ele tem essas informações.

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— Só sei te informar que há mais de 50 anos esse prédio está assim, abandonado. Até um dia desse, ele estava cercado de eras e mato, com uma árvore por dentro, outra subindo na parede. Alguém foi lá e limpou. Não sei quem é o dono e não sei o que era aí. Mas tem cara de uma residência antiga porque do lado também era uma residência –, respondeu Robério, cotado para reassumir a SEC na gestão Omar Aziz (PSD).

Abandonado há 50 anos

No entanto, Robério Braga observa que o fato de ter a calçada alta na frente também indica residência e não comércio.

— Mas não sei de quem é a propriedade. E não tenho conhecimento de que o proprietário do casarão tenha sido um personagem ilustre da história do Amazonas. Ou que o prédio tenha sido a sede de alguma coisa importante. Ele está aí desse jeito há pelo menos 50 anos –, deduz Robério.

Só a prefeitura salva

Descaso: Talvez não haja mais salvação para o velho casarão

Perguntado se o estado não poderia assumir o velho casarão para restaurá-lo, já que os proprietários não podem ser localizados – talvez nem existam mais ou tenham retornado ao país de origem –, Robério explicou que só a prefeitura de Manaus pode arrecadar imóveis abandonados e já não pagam IPTU.

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— O estado não pode. Depois, isso só valeria a pena se tivéssemos como examinar se o prédio tem valor histórico –, disse o historiador.

Descaso

Alguns também arriscam que o casarão é alvo de um impasses entre herdeiros que não chegaram a um acordo sobre as tentativas de venda. Isso gerou o abandono em que se encontra, virando símbolo de descaso com o patrimônio histórico de Manaus.

Olho gordo na prefeitura

O governador eleito Omar Aziz (PSD) ainda nem tomou posse e já começou a corrida eleitoral à Prefeitura de Manaus, que está programada para ocorrer em 2028, mais especificamente no mês de outubro.

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Os dias exatos ainda não foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Mamãe eu quero

De saída, já temos quatro candidatos: o atual prefeito, Renato Júnior (Avante) – que tomou posse com a desincompatibilização de David Almeida (Avante) para concorrer ao governo –; o ex-deputado Alberto Neto (PL), a ex-candidata ao governo, Maria do Carmo (PL) e o deputado Saulo Viana (MDB).

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Todos deitando olho gordo na cadeira ocupada pelo prefeito Renato.

Pisou na bola, e agora?

Quem levanta a lebre é a colunista Bela Megale, de O Globo.

O presidente do TSE, ministro Kássio Nunes Marques, está doidinho pra se aproximar do presidente Lula e pedir desculpas pelos estragos do segundo turno da eleição.

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“Em baixa com o presidente Lula desde o segundo turno da eleição presidencial, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kássio Nunes Marques decidiu apostar no tempo para tentar reconstruir a relação com o petista”, escreveu Megale.

Lula não quer papo

Segundo ela, Nunes Marques tem dito a interlocutores que sua estratégia é deixar a “poeira baixar” antes de buscar uma reaproximação com Lula.

O presidente, porém, não dá sinais de que esteja disposto a retomar a relação.

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Lula considera que Nunes Marques teve uma atuação parcial à frente do TSE, favorecendo Flávio Bolsonaro durante a disputa presidencial, e quer manter distância do ministro.

Kaifa chega à ZFM

Considerada uma das maiores fornecedoras globais de tecnologias e soluções de medição inteligente, a Kaifa – multinacional de origem chinesa –, acaba de se instalar na Zona Franca de Manaus.

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A fábrica de Manaus foi instalada para atender a grandes contratos no país, como o fornecimento de milhões de hidrômetros inteligentes para a Sabesp, oque será feito em parceria com a Vivo.

Empreendimento milionário

O empreendimento de Manaus representa um investimento milionário em automação industrial e dezenas de novos postos de trabalho de alta densidade tecnológica na região.

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A empresa investiu a bagatela de R$ 200 milhões para a implantação da fábrica na ZFM, devendo gerar aproximadamente 300 empregos diretos e indiretos no PIM.

De olho na América Latina

A unidade produzirá hidrômetros inteligentes, equipamentos que eliminam a necessidade de leituristas físicos e detectam fraudes (“gatos”) e vazamentos em tempo real.

O objetivo da Kaifa é fazer de Manaus a porta de entrada para a América Latina, vis ando a exportação de seu produto.

Cantor bolsonarista é vaiado

Ivete Sangalo interrompeu uma manifestação da plateia para defender Léo Santana durante seu show Ivete Clareou em Salvador (BA), na noite de sábado, 14.

Ao ser anunciado no palco, ele foi recebido com sonoras vaias (veja vídeo abaixo). Espectadores começaram então a gritar o nome do presidente Lula (PT). Leo, apesar de não ter declarado seu voto, foi um dos apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL).

Papa denuncia assassinatos

Leão XVI, na Amazônia do Peru : defender a casa pode custar a vida

Durante os encontros com representantes das comunidades amazônicas e na celebração da Santa Missa na Villa Deportiva Regional Ucayali, Pucallpa, na região amazônica do Peru, o papa Leão XIV fez denúncias contundentes contra a exploração predatória da floresta, a ganância econômica e a violência que ameaça aqueles que se colocam na linha de frente da defesa do território.

…de indígenas na Amazônia

Em seu discurso, o Papa recordou a realidade dos líderes indígenas e defensores ambientais assassinados por protegerem seus territórios.

A violência contra essas pessoas, ressaltou, não pode ser ignorada. “Suas vidas e seu testemunho reclamam justiça diante de Deus e da humanidade”.

ÚLTIMA HORA

MÉRCIA ARYCE – Advogada amazonense surpreende comunidade de inteligência artificial com descoberta no Processo Judicial Eletrônico e recebe homenagem em Goiânia

Mércia: advogada amazonense, que vive em Goiânia, descobre funcionalidade no Processo Judicial Eletrônico

A advogada Mércia Aryce, de 79 anos, foi homenageada pelo Clube da Inteligência Artificial (IA) após descobrir uma funcionalidade pouco conhecida do Processo Judicial Eletrônico (PJe), sistema utilizado pela Justiça do Trabalho.

Especializada na área trabalhista e atuante de maneira autônoma, ela identificou uma maneira de dividir arquivos PDF diretamente pela plataforma, sem precisar recorrer a programas externos. Antes de descobrir o recurso, Mércia recorria a ferramentas externas para fazer a separação e a compressão dos arquivos, mas nem sempre os resultados eram satisfatórios. Segundo ela, alguns programas apresentavam problemas durante o procedimento e, em determinadas situações, chegavam a comprometer documentos.

A descoberta chamou a atenção de profissionais da área e fez com que ela passasse a ensinar o recurso até mesmo a juízes e colegas mais jovens. A funcionalidade permite dividir documentos em arquivos de até 10 megabytes (MB), limite aceito pelo sistema para o envio de documentos processuais.

A familiaridade com a tecnologia foi construída ao longo de décadas. Nascida em Manaus (AM) em 1947, Mércia iniciou o curso de Direito na Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Migrou para Goiânia em 1975, onde concluiu o curso de Direito. Começou a carreira utilizando máquinas de datilografia, passou pelas máquinas elétricas e acompanhou a chegada dos computadores ao cotidiano profissional.

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Ela também viveu a época dos processos físicos, quando advogados precisavam carregar grandes volumes de documentos, muitas vezes com consequências para a saúde da coluna.

— Eu vim da máquina de datilografia. Depois passou para a máquina elétrica, aí veio o computador e foi só modernizando. Sou do tempo em que os processos eram todos físicos e a gente tinha que carregar aqueles volumes no braço. Tínhamos até problemas na coluna de tanto carregar peso –, relembra.

ORGULHO

Robert Pattinson: O novo 007, James Bond

Habemus um novo Bond. James Bond! Nesta segunda-feira (16/11), a Amazon MGM Studios anunciou o ator britânico Robert Pattinson como o novo James Bond. A escalação do protagonista da icônica franquia gerou comoção entre internautas, que trouxeram atenção à longa e recheada carreira do ator.

“Crepúsculo”, “Harry Potter” e “Batman” foram algumas das franquias emblemáticas em que o britânico estrelou. Só em 2026, ele protagonizou “Primetime” e “O drama”, foi o antagonista de “A odisseia” e ainda atua em “Duna: parte três”, que será lançado em dezembro. Após o anúncio da escalação como 007, a agenda lotada de Pattinson virou assunto e gerou memes na internet.

— Hoje em dia eu vejo mais o rosto do Robert Pattison do que o da minha mãe, ironizou um usuário. “‘Harry Potter’, ‘Crepúsculo’, ‘Batman’ e agora ‘James Bond’. Me passa a receita aí Robert Pattinson”, comentou outro.

VERGONHA

Sandálias da humildade: Vini Jr. em Dubai com guarda- sol e ventilador

Isto é no mínimo pavulagem – como diz o caboclo amazonense –, ou frescura mesmo. No domingo (8), Vini Jr. virou assunto nas redes sociais. Passou a circular um vídeo do jogador de futebol passeando por Dubai. Na gravação, o ex de Virginia Fonseca aparece com uma equipe, sendo que um homem segura um guarda-chuva e uma mulher um ventilador portátil. Criando em São Gonçalo, filho de família humilde, Vini foi criticado e acusado de estar esnobando. Perdeu a humildade! O registro ganhou repercussão em perfis de entretenimento no X e no Instagram nesta segunda-feira (9). A cena dividiu opiniões entre internautas, com críticas sobre um possível excesso de privilégios e comentários de pessoas que apontaram que a estrutura faria parte dos bastidores de uma gravação publicitária.

Um usuário do X criticou a postura da equipe que acompanhava o jogador durante a viagem: “O Brasil não ganha uma Copa tão cedo com essa geração”.

OUTRAS PALAVRAS