Seis toneladas de pirarucu fresco estarão à venda neste sábado (14), a partir das 7h, na sede da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), em Manaus. Com diferentes cortes e preços acessíveis, a Feira do Pirarucu conecta consumidores ao trabalho de famílias manejadoras da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, no interior do Amazonas.

O pescado é proveniente das comunidades Santa Rosa, Nova Esperança do Jenipapo, Nossa Senhora de Aparecida, Tarará do Meio e Mapurilândia. Os recursos arrecadados com a comercialização beneficiarão diretamente 48 famílias, sendo 28 das comunidades e 20 vinculadas à cooperativa, contribuindo para a geração de renda e a valorização da produção comunitária.

“Cada edição da feira aproxima as famílias manejadoras dos consumidores e valoriza o pescado de origem sustentável. Para as famílias, é uma oportunidade de comercializar sua produção e gerar renda. Para quem compra, é uma forma de apoiar esse trabalho e a conservação da Amazônia”, destaca Edvaldo Corrêa, gerente do Programa Prosperidade na Floresta da FAS e coordenador da feira.

Na feira, o público encontrará carcaça de pirarucu por R$ 8,00 o quilo, ventrecha por R$ 15,00 o quilo, manta por R$ 22,00 o quilo e filé por R$ 32,00 o quilo. A cabeça será vendida por R$ 13,00 a unidade.

A sede da FAS fica na Rua Álvaro Braga, nº 351, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. Mais informações estão disponíveis no Instagram @fasamazonia.

A Feira do Pirarucu é promovida pela Associação de Moradores e Usuários da Reserva Mamirauá Antônio Martins (Amurmam) e pela Cooperativa de Pesca Manejada e de Produtores da Reserva Mamirauá (COOPMAPREM), com apoio da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Fundo Amazônia.

Serviço

O quê: Feira do Pirarucu

Quando: sábado, 14 de novembro, a partir das 7h

Onde: sede da FAS, na Rua Álvaro Braga, nº 351, Parque Dez de Novembro, Manaus

Oferta: seis toneladas de pirarucu fresco da RDS Mamirauá

Mais informações: Instagram @fasamazonia