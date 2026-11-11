Seis toneladas de pirarucu fresco estarão à venda neste sábado (14), a partir das 7h, na sede da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), em Manaus. Com diferentes cortes e preços acessíveis, a Feira do Pirarucu conecta consumidores ao trabalho de famílias manejadoras da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, no interior do Amazonas.

O pescado é proveniente das comunidades Santa Rosa, Nova Esperança do Jenipapo, Nossa Senhora de Aparecida, Tarará do Meio e Mapurilândia. Os recursos arrecadados com a comercialização beneficiarão diretamente 48 famílias, sendo 28 das comunidades e 20 vinculadas à cooperativa, contribuindo para a geração de renda e a valorização da produção comunitária.

“Cada edição da feira aproxima as famílias manejadoras dos consumidores e valoriza o pescado de origem sustentável. Para as famílias, é uma oportunidade de comercializar sua produção e gerar renda. Para quem compra, é uma forma de apoiar esse trabalho e a conservação da Amazônia”, destaca Edvaldo Corrêa, gerente do Programa Prosperidade na Floresta da FAS e coordenador da feira.

Na feira, o público encontrará carcaça de pirarucu por R$ 8,00 o quilo, ventrecha por R$ 15,00 o quilo, manta por R$ 22,00 o quilo e filé por R$ 32,00 o quilo. A cabeça será vendida por R$ 13,00 a unidade.

A sede da FAS fica na Rua Álvaro Braga, nº 351, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. Mais informações estão disponíveis no Instagram @fasamazonia.

A Feira do Pirarucu é promovida pela Associação de Moradores e Usuários da Reserva Mamirauá Antônio Martins (Amurmam) e pela Cooperativa de Pesca Manejada e de Produtores da Reserva Mamirauá (COOPMAPREM), com apoio da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Fundo Amazônia.

Serviço
O quê: Feira do Pirarucu
Quando: sábado, 14 de novembro, a partir das 7h
Onde: sede da FAS, na Rua Álvaro Braga, nº 351, Parque Dez de Novembro, Manaus
Oferta: seis toneladas de pirarucu fresco da RDS Mamirauá
Mais informações: Instagram @fasamazonia

👁 12 visualizacoes

Mais lidos da semana
  1. Perfurar poço sem autorização pode gerar multas de até R$ 100 mil (204 visualizacoes)
  2. Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 7 de novembro de 2026 (36 visualizacoes)
  3. VIDEO: Expresso Dedé bate em barranco no Rio Negro, perto de Novo Airão, e assusta passageiros (36 visualizacoes)
  4. Embratur traz operadores de três países para conhecer potencial do Amazonas em viagens de incentivo (30 visualizacoes)
  5. Justiça suspende concessões de petróleo na Bacia do Amazonas até consulta a indígenas (28 visualizacoes)
PUBLICIDADE

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor