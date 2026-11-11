Companhias de Manaus, São Paulo e Curitiba, exposições de artes visuais e oficinas para estudantes integram a segunda Virada Amazônica, de 18 a 26 de novembro de 2026. Com o tema “Arte e Sustentabilidade” e programação para toda a família, o evento ocupará o Teatro Amazonas, o Largo de São Sebastião e o Ideal Clube de Manaus, na capital amazonense, além da Praça Municipal Hugo Carlos Frederico e de escolas públicas de Novo Airão.

A programação reúne nove apresentações teatrais, oito delas gratuitas, duas exposições com entrada franca e três oficinas gratuitas. As atividades aproximam diferentes públicos de linguagens como teatro, circo, dança, música e artes visuais e permitem aos estudantes experimentar técnicas presentes nas montagens.

A Virada Amazônica é realizada pela Academia Amazônia Ensina, pela Entre Mundos Produções Artísticas, pelo Ministério da Cultura e pelo Governo Federal, com correalização da Ave Lola e as Meninas Produções Artísticas. A edição 2026 tem patrocínio da BASF e apoio da Bemol.

“A proposta é abrir espaço para que os alunos façam perguntas, construam suas interpretações e tenham uma participação ativa nesse encontro”, explica Maria Eugênia Rocha Tezza, idealizadora da Virada Amazônica e cofundadora e diretora executiva da Academia Amazônia Ensina.

Teatro no Largo de São Sebastião e no Teatro Amazonas

A abertura será em 18 de novembro, às 18h, no Largo de São Sebastião, com o espetáculo “Bertoldo, o Tubarão que Queria Ser Gente”, da companhia manauara BUIA Teatro, vencedor de Melhor Espetáculo na 10ª edição do Prêmio CBTIJ de Teatro para Crianças. Inspirado na fábula “Se os Tubarões Fossem Homens”, de Bertolt Brecht, o musical combina música ao vivo, formas animadas e humor para acompanhar um tubarão que deseja compreender o mundo dos humanos. A obra aborda empatia, poder e responsabilidade coletiva. A apresentação será gratuita, com classificação livre.

Nos dias 19 e 20, às 20h, a Trupe Ave Lola apresenta o espetáculo “Sonho de Uma Noite de Verão” no Teatro Amazonas. Com direção de Ana Rosa Genari Tezza e música ao vivo, a encenação de teatro popular reúne paixão, magia e desencontros amorosos da comédia de Shakespeare. A montagem recebeu duas indicações ao 37º Prêmio Shell de Teatro: Direção, para Ana Rosa Tezza, e Figurino, para Ana Rosa Tezza e Helena Tezza, no primeiro período de 2026. A classificação é de 12 anos. A apresentação do dia 19 será gratuita, com Libras e audiodescrição; a do dia 20 terá ingressos de R$ 20 a R$ 60, com meia-entrada de R$ 10 a R$ 30.

O Teatro Amazonas e o Largo de São Sebastião integram, desde 2026, a Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, como parte do conjunto Teatros da Amazônia, que também reúne o Theatro da Paz e a Praça da República, em Belém.

Paisagens e memórias nas artes visuais

Nos dias 19 e 20 de novembro, o Ideal Clube de Manaus recebe “Horizontes de Vagar”, da artista paranaense Sandra Hiromoto, e “Cotidiano”, do multiartista manauara Wald Caldas. Nas pinturas de Sandra, cores intensas e contrastantes, folhas, flores, luz e sombra evocam as estações do ano e as conexões entre os seres. Com exposições no Brasil e no exterior, a artista possui obra no acervo do Palácio Imperial de Tóquio.

Em “Cotidiano”, Wald Caldas transforma referências do dia a dia e memórias pessoais em composições que convidam o público a explorar seu imaginário. Sua produção transita entre pintura, escultura e estampas, com trabalhos na moda ligados à cultura nortista e uma pintura compartilhada pela casa de alta-costura Schiaparelli. As duas mostras terão visitação gratuita, das 9h às 17h, e classificação livre. O Ideal Clube de Manaus fica na Av. Eduardo Ribeiro (com acesso pela Rua Monsenhor Coutinho / Rua Dr. Moreira), Centro, Manaus (AM).

Da praça às oficinas nas escolas

Em Novo Airão, a programação aberta à população começa no dia 22, na Praça Municipal Hugo Carlos Frederico, com duas apresentações gratuitas, de classificação livre, para toda a família. Às 18h30, a Cia. das Rosas, de São Paulo, apresenta o espetáculo “Na Casa da Rosa”: teatro de bonecos e acrobacias dão vida a uma menina apaixonada pelo circo, que transforma a casa em um universo de aventuras durante um dia de chuva.

Às 21h, a companhia manauara Panorando apresenta o espetáculo “ABOIO – O Auto do Boi Cansado”. Entre música, dança, teatro e máscaras, um boi decide tirar férias do ciclo de festas e ritos, ameaçando a continuidade da celebração. Inspirada em manifestações como o Boi-Bumbá e o Bumba-meu-Boi, a obra aborda trabalho, exaustão e o esforço de quem sustenta a festa. A companhia participou da primeira edição da Virada com o espetáculo “As Cores da América Latina”, vencedor da categoria Destaque Nacional do 34º Prêmio Shell de Teatro, em 2024.

De 23 a 26 de novembro, as atividades gratuitas serão destinadas às escolas públicas de Novo Airão, com estudantes de todas as idades convidados a participar. Ministrada pelas atrizes da Cia. das Rosas, a Oficina de Iniciação ao Corpo Acrobático será voltada às crianças e compartilhará técnicas circenses presentes no espetáculo “Na Casa da Rosa”, incluindo as acrobacias realizadas pelas artistas e pela boneca.

As duas oficinas de Criação de Máscaras, conduzidas por integrantes da Panorando, serão destinadas a adolescentes. Os participantes poderão experimentar, na prática, o reaproveitamento criativo de materiais na confecção de máscaras, recurso cênico utilizado no espetáculo “ABOIO”, aproximando a experiência de assistir à montagem dos processos de criação teatral.

“Integrar atividades práticas de formação com apresentações teatrais amplia o acesso às artes e contribui para a formação de plateias, além de alargar o repertório imaginativo de alunos da rede pública de ensino, contribuindo diretamente para que os jovens brasileiros possam desenvolver conexão com o mundo das artes”, afirma Dara van Doorn, idealizadora da Virada Amazônica e cofundadora da Entre Mundos Produções Artísticas.

Nos dias 25 e 26, as escolas recebem também o espetáculo “Omágua – Povo das Águas”. No solo, Pedro Ramires transforma lembranças pessoais em dramaturgia para explorar suas raízes indígenas e afrodescendentes. Evocando a memória do povo Kambeba (Omágua), do Amazonas, o espetáculo aborda identidade, pertencimento e ancestralidade.

Parceira desde a primeira edição, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) participou da articulação do projeto com Novo Airão e contribui com contatos de comunidades ribeirinhas e lideranças locais para ampliar o alcance da programação na região.

O projeto estreou em 2025. “Queremos que a arte seja um direito de todos, não um privilégio de quem vive nos centros urbanos. Esta foi só a primeira de muitas viradas”, afirma Laura Tezza, idealizadora da Virada Amazônica e cofundadora da Entre Mundos Produções Artísticas.

Registros e cobertura do projeto

A segunda edição prevê também a gravação de três podcasts e de um documentário.

Vinculada diretamente à Virada, Zahyra Garrido produzirá entrevistas, vídeos e textos para as redes sociais do projeto. Na primeira edição, colaborou, a convite de Daniele Agapito, em uma reportagem da Mídia NINJA com relatos de moradores sobre o espetáculo “Romeu e Julieta” na comunidade do Tumbira.

Apoio à circulação cultural

Segundo a BASF, o apoio a iniciativas na Amazônia deve considerar o respeito às tradições locais, à biodiversidade e aos direitos humanos, valorizando a experiência das organizações que atuam no território.

“A Amazônia reúne biodiversidade, conhecimento e um enorme potencial de inovação. Ao apoiar a Virada Amazônica, queremos contribuir para conectar essas dimensões, valorizando as pessoas e os saberes do território e fortalecendo uma bioeconomia capaz de combinar preservação, inovação e desenvolvimento sustentável”, afirma Rony Sato, gerente de Inovação da BASF.

“Apoiar a Virada Amazônica é reafirmar o compromisso da Bemol com a valorização da cultura e o desenvolvimento sustentável da nossa região. Sabemos que a arte tem o poder de conectar pessoas, fortalecer a identidade amazônica e inspirar um futuro melhor para nossas comunidades”, destaca Jossan Carvalho, superintendente de marketing da Bemol.

Serviço:

2ª Virada Amazônica — Arte e Sustentabilidade

Quando: 18 a 26 de novembro de 2026;

Onde: Manaus e Novo Airão, Amazonas.

Site oficial: https://viradaamazonica.com.br/

Manaus — 18 a 20 de novembro

18/11, às 18h: espetáculo “Bertoldo, o Tubarão que Queria Ser Gente”, da BUIA Teatro. Largo de São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas. Gratuito. Classificação livre, recomendado para todas as infâncias.

19 e 20/11, das 9h às 17h: exposições “Horizontes de Vagar”, de Sandra Hiromoto, e “Cotidiano”, de Wald Caldas. Ideal Clube de Manaus. Endereço: Av. Eduardo Ribeiro (com acesso pela Rua Monsenhor Coutinho / Rua Dr. Moreira), Centro, Manaus (AM). Gratuitas. Classificação livre.

19/11, às 20h: espetáculo “Sonho de Uma Noite de Verão”, da Trupe Ave Lola. Teatro Amazonas. Gratuito, com Libras e audiodescrição. Classificação indicativa: 12 anos.

20/11, às 20h: espetáculo “Sonho de Uma Noite de Verão”, da Trupe Ave Lola. Teatro Amazonas. Ingressos: plateia e frisas — R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia); pavimentos 1 e 2 — R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); pavimento 3 — R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Classificação indicativa: 12 anos.

Novo Airão — apresentações abertas ao público

22/11, às 18h30: espetáculo “Na Casa da Rosa”, da Cia. das Rosas. Praça Municipal Hugo Carlos Frederico. Gratuito. Classificação livre.

22/11, às 21h: espetáculo “ABOIO – O Auto do Boi Cansado”, da Panorando. Praça Municipal Hugo Carlos Frederico. Gratuito. Classificação livre.

24/11, pela manhã: Oficina de Criação de Máscaras, da Panorando. À tarde: espetáculo “ABOIO – O Auto do Boi Cansado”.

25/11, pela manhã: Oficina de Criação de Máscaras, da Panorando. À tarde: espetáculo “Omágua – Povo das Águas”.

26/11, pela manhã: espetáculo “Omágua – Povo das Águas”, de Pedro Ramires.

Realização: Academia Amazônia Ensina (ACAE), Entre Mundos Produções Artísticas, Ministério da Cultura e Governo Federal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.Correalização: Ave Lola e as Meninas Produções Artísticas.

Patrocínio: BASF.

Apoio: Bemol.

Apoio institucional: André Tezza Fotografia, Humanrace, Árvore Alta Realizações Artísticas, Instituto Amazônia Ensina, ibis Styles Manaus, Fundação Amazônia Sustentável (FAS), Secretaria Municipal de Cultura de Novo Airão, Prefeitura de Novo Airão, Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas e Governo do Estado do Amazonas.