De acordo com a McKinsey, na amostra global o percentual chega a 64%.
Os casos de Sonae, Marilan e Alyne mostram o problema na prática.
O principal desafio é definir quem decide depois da troca de comando.
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