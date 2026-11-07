Ei, galera! Tá rolando uma avalanche de lançamentos imperdíveis no streaming hoje e a gente separou os 7 que estão bombando de verdade. Com notas altas e histórias que prendem do início ao fim, tem ação, drama, suspense e romance pra todos os gostos, disponíveis em Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.
Coração Selvagem (Filme) — Nota: 7.3/10 — Um ex-soldado e seu fiel cão de guerra tentando sobreviver no Alasca depois de um acidente aéreo. Vale super a pena assistir pela ação visceral e a conexão emocionante entre homem e animal!
Amor Possível (Filme) — Nota: 7.3/10 — Depois de uma demissão, um casal se envolve com uma documentarista e seu marido, revelando desejos escondidos. De Lee Chang-dong, é daqueles dramas que te deixam pensando por dias.
Model Citizen (Filme) — Nota: 7.1/10 — Um ex-policial com amnésia tenta reconstruir a vida numa fazenda isolada, mas descobre vigilância estranha e instintos perigosos. Suspense puro que te mantém grudado na tela!
Resident Evil (Filme) — Nota: 7.5/10 — Um entregador de órgãos acaba no meio de um surto apocalíptico em Raccoon City com mutações tentaculares. Perfeito pra quem curte terror e adrenalina!
Campus Drivers (Série) — Nota: 7.8/10 — Loïs chega na cidade com o amor da vida, mas cruza com Lane, o criador do app mais hypado do campus. Romance, drama e reviravoltas que vão te conquistar!
Black Doves (Série) — Nota: 7.0/10 — Uma espiã disfarçada de esposa de político parte pra vingança depois que matam seu amante, com ajuda de um amigo assassino. Espionagem cheia de ação e reviravoltas!
Terra da Máfia (Série) — Nota: 8.6/10 — Duas famílias criminosas em guerra e um “resolvedor de problemas” no meio do caos. O drama de máfia mais viciante do momento, não dá pra parar de assistir!
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