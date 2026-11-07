O que é o ‘imposto do pecado’ e como ele vai funcionar?O governo federal publicou na última quarta-feira (4) uma medida provisória (MP) que define as regras de cobrança do Imposto Seletivo, também conhecido como “imposto do pecado”.🔎 O tributo, criado pela reforma tributária sobre o consumo, começará a ser cobrado em 2 de fevereiro de 2027 e incidirá sobre produtos e atividades considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, com o objetivo de desestimular seu consumo.✅ Clique aqui para seguir o canal do g1 Carros no WhatsAppEntre os produtos sujeitos ao novo imposto estão os carros de passeio, com alíquota-base de 6,3%. Esse percentual pode subir ou cair de acordo com alguns critérios.Um deles prevê uma alíquota adicional de 12% para os modelos movidos exclusivamente a diesel e destinados ao transporte de pessoas, como SUVs e vans que transportam até 9 pessoas (contando o motorista), por exemplo.No caso de veículos de carga, como as picapes, esse acréscimo é menor (veja mais abaixo). Caminhões e vans para mais de 9 passageiros estão isentos da cobrança.Depois dos ajustes, o resultado é multiplicado por 1,21, conforme preveem as regras estabelecidas.Toque ou clique nos critérios abaixo para entender cada um deles:Motorização e combustívelEficiência energéticaPotênciaDesempenho estrutural e assistências ao motoristaReciclabilidade veicularVolte para o início.Motorização e combustívelO primeiro critério é a fonte de energia do motor:Alíquota do imposto do pecado por motorarte/g1A tabela muda para veículos a diesel ou gasolina que são destinados ao transporte de carga, como picapes. Caminhões e vans para mais de 9 passageiros estão isentos da cobrança:Alíquota do imposto do pecado por motorarte/g1Volte para o início.Eficiência energéticaO segundo critério é a eficiência energética do veículo. O cálculo considera um limite de energia consumida por quilômetro, que varia de acordo com o peso e a categoria do veículo.Um carro de passeio de 1.200 kg, por exemplo, precisa consumir no máximo cerca de 1,49 megajoule por quilômetro (MJ/km) em um teste que combina percursos na cidade e na estrada para receber o desconto de 2 pontos percentuais.Se ultrapassar esse primeiro limite, o carro ainda pode receber um desconto de 1 ponto percentual caso o consumo seja de até cerca de 1,57 MJ/km. Acima desse valor, não há desconto por eficiência energética.Volte para o início.PotênciaO terceiro é a potência do motor, medida em quilowatts (kW).Potência do motor no ISarte/g1Volte para o início.Desempenho estrutural e assistências ao motoristaO quarto critério avalia tanto a proteção oferecida pela estrutura do carro em uma colisão quanto os sistemas de assistência ao motorista,A redução de 1 ponto percentual acontece se um carro tem, por exemplo, controle de estabilidade, aviso de cinto afivelado, farol de rodagem diurna ou piloto automático adaptativo.Se a versão não atender ao critério, fica sem esse desconto.Volte para o início.Reciclabilidade veicularO último critério considera se a fabricante possui um plano para reciclar os veículos ao fim de sua vida útil.Centro Circular AutoPeças é o desmanche de carros da Stellantis, localizado em Osasco (SP)divulgação/StellantisA redução é de 2 pontos percentuais quando um veículo é retirado de circulação para cada cinco carros novos produzidos. Se a proporção for de um para cada dez, o desconto cai para 1 ponto percentual.Em ambos os casos, os carros novos considerados na contagem devem ser da mesma marca, modelo e versão.Os carros novos também precisam cumprir metas de reaproveitamento. A partir de 2027, pelo menos 80% do peso de cada veículo deverá ser passível de reutilização ou reciclagem. Esse percentual sobe para 85% quando são consideradas também outras formas de recuperação dos materiais.Para novos projetos, os percentuais mínimos sobem para 85% e 95% já em 2027. Em 2030, esses índices passam a valer para todos os veículos leves novos, tanto de passageiros quanto de carga.Volte para o início.Carros no pátio da montadora Volkswagen em São José dos Campos, no interior de São PauloRoosevelt Cassio/Reuters