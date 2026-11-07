Uma câmera de segurança do sistema Smart Sampa registrou o momento exato da queda de um prédio de 4 andares no Brás no começo da noite desta sexta-feira

Um prédio de quatro andares desabou na Rua Maria Joaquina, no Brás, uma das mais importantes regiões de comércio popular no centro de São Paulo, nesta sexta-feira (6), às 18h38. Segundo a Polícia Militar, pelo menos 27 pessoas ficaram feridas, das quais quatro foram encaminhadas a unidades de pronto atendimento.

O local era uma loja de roupas no térreo, com pelo menos três pavimentos acima. Uma carga de rolos de tecido estava sendo descarregada de um caminhão e armazenada nos andares superiores do prédio.

Os feridos são, em sua maioria, trabalhadores que faziam a descarga da mercadoria.

O Corpo de Bombeiros relatou ter mobilizado pelo menos 51 homens e 17 viaturas ao local. A capitã Karoline Magalhães, porta-voz dos bombeiros, informou que 35 pessoas estavam no local no momento do desabamento. Oito delas conseguiram sair do local por conta própria. As outras 27 foram retiradas do local pelas equipes de resgate.

Entre os 27 feridos, quatro pessoas foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Mooca. Com base na lista de trabalhadores, não havia mais pessoas nos destroços por volta de 20h, mas cães farejadores eram utilizados pelos bombeiros para se certificar de que não havia mais vítimas.

Agentes da Defesa Civil também foram para o local para definir se prédios vizinhos terão de ser interditados.

Por volta de 21h30, muitos trabalhadores, apesar de levemente feridos, continuavam no local à espera de seus pertences. Eles contaram que tentavam recuperar celulares, documentos e até sapatos que ficaram nos escombros.

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