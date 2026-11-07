Israel Shalom Castro Ramos, 29, foi encontrado morto dentro de uma das celas do Centro de Detenção Provisória de Manaus I (CDPM I), nesta sexta-feira (6). Ele foi preso em flagrante no dia 14 de outubro após manter o próprio filho, de apenas 1 ano de idade, sob cárcere privado e ameaça. Não há informações sobre a causa da morte.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP-AM) confirmou na manhã desta sexta-feira que um interno foi encontrado sem vida em uma das celas, do Centro de Detenção Provisória de Manaus I (CDPM I).

O caso que levou Israel à prisão ocorreu no Conjunto Boas Novas, bairro Cidade Nova, zona norte da capital. Na ocasião, uma mulher e seu filho bebê foram levados contra a vontade em um veículo de transporte por aplicativo. O motorista aceitou a corrida sem conhecimento do sequestro e só percebeu a gravidade da situação ao chegar ao destino final, quando notou que o suspeito empunhava uma faca.

Com o auxílio imediato do condutor do veículo, a mulher conseguiu se desvencilhar do agressor e desembarcar em segurança. No entanto, antes de ser abordado pelas forças de segurança acionadas pelo motorista, Israel correu para o interior de uma residência levando a criança de 1 ano, dando início a um tenso cerco policial que durou mais de três horas.

Equipes da Polícia Militar do Amazonas cercaram o imóvel e iniciaram os protocolos de negociação. Após intensos diálogos com os negociadores, o homem decidiu se entregar. A criança foi resgatada ilesa e sem ferimentos, e Israel foi encaminhado ao sistema prisional, onde aguardava o julgamento.

As causas da morte de Israel Shalom no interior da unidade prisional ainda não foram divulgadas. Por meio de nota, a SEAP informou que será instaurado procedimento administrativo para apurar as circunstâncias do ocorrido e esclarecer os fatos.