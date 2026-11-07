A instituição não informou qual é a prestadora de serviços que passa por instabilidade.

Não foram divulgados detalhes adicionais sobre o problema.

Os clientes seguem sem informações sobre a origem da instabilidade.

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