A instituição não informou qual é a prestadora de serviços que passa por instabilidade.
Não foram divulgados detalhes adicionais sobre o problema.
Os clientes seguem sem informações sobre a origem da instabilidade.
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