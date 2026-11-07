Nos dias 28 e 29 de novembro, o Centro Histórico de Manaus será palco da 1ª Edição da Feira Mágica da Amazônia, um evento cultural, esotérico e místico que promete conectar o público à ancestralidade, à arte e à gastronomia regionais. Com entrada gratuita, a feira ocorre das 10h às 22h no Mercado de Origem da Amazônia (em frente à Praça da Matriz), com estrutura completa e estacionamento gratuito para feirantes e visitantes.

A proposta da feira é criar um portal onde o encanto e a sabedoria ancestral se encontram, oferecendo ao público atendimento com oráculos, leitura de cartas, terapias alternativas, apresentações de dança, música ao vivo e uma feira de empreendedores locais.

Segundo a coordenadora de feiras do Mercado de Origem da Amazônia, Maria Amélia, a iniciativa reforça o compromisso do espaço com a valorização da cultura e a economia criativa local.

“O Mercado de Origem nasceu para ser um ponto de encontro entre a nossa identidade, o empreendedorismo e a arte. A Feira Mágica da Amazônia traz uma atmosfera singular, reunindo o universo místico e a sabedoria ancestral no coração da cidade. Nosso objetivo é oferecer ao público manauara uma experiência acolhedora e inesquecível, além de abrir portas para que artesãos e terapeutas mostrem a riqueza do seu trabalho”, destaca Maria Amélia.