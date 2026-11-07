A transferência ocorreu por motivos de segurança.

O motivo está relacionado aos protestos que aconteciam em frente à residência.

A decisão visa proteger o local durante as manifestações.

Fonte: Jovem Pan

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