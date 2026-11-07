Logo do CanvaDivulgaçãoSer demitido costuma significar não apenas perder o emprego, mas também reorganizar a vida financeira e buscar uma nova oportunidade profissional.No caso dos funcionários afetados pela reestruturação da Canva, porém, a saída será acompanhada de um pacote que inclui seis meses de salário, assistência médica por um ano, apoio para encontrar outro emprego, um MacBook e bolsas de US$ 10 mil (R$ 54,8 mil) para quem quiser empreender.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Mande para o g1A plataforma australiana de design anunciou na terça-feira (3) uma reorganização que afetará 1.271 funcionários, o equivalente a 22% da equipe. As mudanças incluem demissões, alterações de funções e pedidos de transferência para outras cidades.“Sabemos que as circunstâncias de cada pessoa são diferentes e, embora nada possa tornar as notícias de hoje mais fáceis, tentamos refletir essas diferentes necessidades no apoio financeiro, profissional e de bem-estar que estamos oferecendo a todos os afetados”, afirmou a Canva em comunicado.Agora no g1O pacote prevê o pagamento de pelo menos seis meses de salário a todos os funcionários que deixarem a empresa, independentemente do país em que trabalham. O valor inclui os direitos trabalhistas previstos na legislação de cada localidade.Outro benefício é a manutenção da assistência médica por 12 meses nos países em que a Canva já oferece o serviço. O Canva Care, programa de assistência aos funcionários que também pode ser utilizado por familiares, será mantido pelo mesmo período.Apoio para conseguir outro emprego ou abrir um negócioAlém do apoio financeiro e dos benefícios de saúde, a Canva promete ajudar os profissionais a encontrar um novo emprego. O pacote inclui orientação individual de carreira, preparação para entrevistas e uma assinatura de um ano do LinkedIn Premium, versão paga da rede social profissional.👉 Parte da equipe de recrutamento da própria Canva será destinada a ajudar os funcionários que estão saindo a revisar currículos e se preparar para entrevistas.A empresa também pretende criar um cadastro voluntário de ex-funcionários e compartilhá-lo com investidores, parceiros e contatos do setor para aproximar esses profissionais de possíveis empregadores.O pacote também permite que os funcionários fiquem com o MacBook utilizado no trabalho. Segundo a empresa, a medida leva em consideração que nem todos têm um computador pessoal.Para quem pretende seguir outro caminho, a Canva anunciou a criação do Canva Collective Fund. O fundo concederá bolsas de US$ 10 mil (R$ 54,8 mil) a funcionários desligados que queiram desenvolver um projeto próprio.O dinheiro poderá ser usado para abrir um negócio ou desenvolver iniciativas voltadas à comunidade local. Quem quiser participar terá até 14 de dezembro para manifestar interesse.Segundo a empresa, a Canva não exigirá participação nos negócios nem terá direitos sobre os projetos desenvolvidos com o financiamento.Por que a Canva está demitindo?A reestruturação foi anunciada pela cofundadora e presidente-executiva da Canva, Melanie Perkins.A empresa atribuiu as mudanças à desaceleração do crescimento, registrada pela primeira vez em dez anos, e à necessidade de adaptar sua estrutura às mudanças tecnológicas e às novas demandas dos usuários.“Este foi nosso ano mais difícil até agora e, como compartilhamos no início deste ano, nosso crescimento desacelerou pela primeira vez em uma década”, afirmou Perkins em comunicado aos funcionários.A empresa pretende reduzir níveis hierárquicos, integrar departamentos e dar mais autonomia a equipes menores. As áreas de Produto, Crescimento e Plataforma, por exemplo, serão reunidas em uma única estrutura para concentrar responsabilidades e facilitar a tomada de decisões.Outra mudança será a concentração das equipes de produto em Sydney, na Austrália, que se tornará a principal base desses profissionais. A empresa também pretende ampliar o trabalho presencial.A partir de janeiro, a expectativa é que a maioria dos funcionários em regime híbrido trabalhe no escritório de dois a três dias por semana, dependendo da região.A Canva afirmou que avaliou diferentes alternativas antes de concluir que mudanças menores não seriam suficientes para preparar a empresa para os próximos anos.“Nada pode tornar esta notícia mais fácil, mas faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para apoiar todas as pessoas afetadas”, afirmou a companhia no comunicado em que detalhou o pacote de benefícios.