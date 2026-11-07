A deputada federal Erika Hilton, reeleita com quase 1,6 milhão de votos, afirmou que começou a analisar com interesse a possibilidade de disputar a prefeitura de São Paulo.

Além da candidatura, ela também avalia deixar o PSOL e se filiar ao PT. A decisão está ligada a divergências internas dentro da legenda atual.

Com essa postura, a parlamentar demonstra estar aberta a novos rumos em sua trajetória política. Suas próximas escolhas podem impactar o cenário de São Paulo.

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