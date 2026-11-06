A votação registrou o resultado de 39 a 3.

Fonte: Jovem Pan

👁 10 visualizacoes

Mais lidos da semana
  1. Temporais previstos para Sul, Sudeste e Centro-Oeste com maiores temperaturas no Norte e Nordeste (205 visualizacoes)
  2. Acidente aéreo de 1996: queda 24 segundos após decolagem trouxe mudanças na aviação (123 visualizacoes)
  3. Perfurar poço sem autorização pode gerar multas de até R$ 100 mil (97 visualizacoes)
  4. Democratas lideram votos antecipados nos EUA antes da eleição de terça-feira (40 visualizacoes)
  5. Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 1 de novembro de 2026 (36 visualizacoes)
PUBLICIDADE

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor