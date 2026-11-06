Após relutar em seguir o tempo do mercado, o presidente Lula fez os primeiros acenos concretos na direção de adotar um ajuste fiscal, comprometendo-se com responsabilidade fiscal e “economia arrumada” para atrair investimentos.Ao mesmo tempo, afastou a possibilidade de adotar “fórmulas mágicas” e alinhou o discurso interno com as propostas do ministro da Fazenda, Dario Durigan.Lula vai analisar medidas assim que voltar de sua viagem internacional à Turquia e Filipinas. Ele embarca na segunda-feira (9) e retorna na outra semana.Até lá, os ministros Dario Durigan e Bruno Moretti (Planejamento) vão fechar as propostas que garantam o cumprimento do centro das metas fiscais, sem exceções, preservando os programas sociais e as promessas do presidente Lula.Lula recebe ministros e economistas simpáticos ao PT para discutir contas públicasSegundo participantes do encontro do presidente Lula com seus ministros, ex-ministros e economistas ligados ao PT desta quinta-feira (5), a “reunião foi produtiva”, dissipou “dúvidas” que poderiam existir na cabeça de Lula e de seu vice, Geraldo Alckmin.E também alinhou o discurso interno com as propostas que estão sendo defendidas pelo ministro Dario Durigan de perseguir o centro da meta fiscal, sem nenhum tipo de exceção, como pagamento de precatórios.Durante a reunião no Palácio da Alvorada, a proposta do economista André Lara Resende, de fazer um plano para tabelar a taxa de juros e as metas fiscais, foi mencionada, mas descartada por ser considerada de alto risco num ano em que o país enfrentará desafios, como um crescimento menor e inflação pressionada pelo El Niño, combustíveis e entrada em vigor da nova escala de trabalho 5×2.“A reunião foi produtiva, desanuviou as ideias do presidente e do vice sobre propostas mágicas e alinhou o discurso interno”, disse um participante do encontro, acrescentando que o presidente deu sinal verde para que os ministro Dario Durigan e Bruno Moretti fechem as medidas para garantir superávit primário, sem exceções, mantendo todos os programas sociais.Ao final do dia, depois de o presidente Lula também falar sobre responsabilidade fiscal em evento no Palácio do Planalto, a avaliação interna no governo é que o saldo da quinta-feira foi positivo, passando a mensagem para os investidores e economistas de que o Lula 4 fará o ajuste fiscal necessário para levar a uma redução da dívida pública.No Planalto, Lula disse que vai trabalhar para ter uma economia “arrumada”, com responsabilidade fiscal e jurídica, na busca de atrair investimentos.Segundo integrantes da reunião com o presidente, a fala dele no final do dia foi muito importante porque passou o recado de que ele terá responsabilidade fiscal, de que vai trabalhar para atrair investimentos e arrumar a casa.Essa será a linha do pronunciamento do presidente no domingo (8) em cadeia aberta de rádio e TV, quando irá prometer pacificar o país, continuar reduzindo a pobreza no país e com responsabilidade fiscal para arrumar a economia brasileira.A fala será genérica na economia, sem anúncio de medidas, mesmo porque elas ainda não estão fechadas, mas na direção de um ajuste na casa.Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante 1ª Reunião do Conselho Nacional para Industrialização de Minerais Críticos e EstratégicosCadu Gomes/VPR