O pontífice vai realizar uma viagem por três países da América Latina. Ele passará por Uruguai, Argentina e Peru.
A jornada tem duração de 11 dias. Durante esse período, o foco está na relação entre a população e a religião.
Pesquisas indicam que há mudanças nessa relação entre as pessoas e a fé.
Fonte: Jovem Pan
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