Ação solidária arrecadou 44 bolsas de sangue e alcançou um índice de 91% de aptidão entre os voluntários que participaram.

A mobilização para doação de sangue realizada pelos servidores da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) pode ajudar a salvar até 176 vidas. A ação, promovida nesta quinta-feira (5) em parceria com a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam), arrecadou 44 bolsas de sangue e alcançou um índice de 91% de aptidão entre os voluntários que participaram da campanha.

A ação proposta pela Sejusc teve o propósito de auxiliar no restabelecimento dos estoques do hemocentro, que registraram uma queda de 40% nas doações no último mês.

Segundo a secretária de Estado de Justiça, Jussara Pedrosa, a ação incentiva a população a assumir o compromisso com a doação voluntária para manter os estoques abastecidos. “Como Sejusc, estamos incentivando nosso pessoal a servir de exemplo. Queremos que amigos e familiares também participem e, dessa forma, ajudem a abastecer a rede hospitalar pública e privada do estado”, destaca.

O convite para participar da ação foi estendido aos órgãos públicos das proximidades da secretaria. O Vampirão, ônibus do Hemoam adaptado para realizar as coletas, iniciou a coleta a partir das 08h, na sede da Sejusc, em Adrianópolis.

Doando pela primeira vez, Andrea Giovana, 52, contou que é servidora da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), em Autazes, e após uma reunião em Manaus avistou o Vampirão. “Era um sonho doar, mas em Autazes é mais difícil. Quando vi o ônibus aqui não perdi a oportunidade. É um processo tranquilo, acolhedor. Uma ação importante”, disse.

A servidora pública da Sejusc, Beatriz Nicolly, 21, disse que a vontade de doar sangue surgiu ainda na adolescência, ao conhecer a importância do ato na escola. “Fui influenciada na escola, lá eu vi a importância, então sempre foi meu sonho. Já tentei doar outras vezes, mas não conseguia por não atingir o peso, era muito magrinha”, relatou.

Sobre a relevância da ação promovida pela Sejusc, Nicolly disse: “Eu reconheço a importância de doar, uma forma de doação sem receber nada em troca, para ajudar alguém que está precisando. Eu recomendo, para quem sempre teve o desejo de doar, tome uma atitude, procure o Hemoam, tudo é muito rápido e simples”, completou.

Requisitos

Segundo o Hemoam, cada bolsa de sangue pode salvar a vida de até quatro pessoas. Para doar sangue, o candidato deve ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de autorização do responsável), pesar no mínimo 50 quilos, estar em boas condições de saúde e não ter ingerido álcool nas últimas 12 horas.

No dia da doação é indispensável apresentar um documento oficial com foto, além de estar bem alimentado (evitando alimentos gordurosos 3 horas antes) e ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior.

Em casos de gripe ou resfriado, o prazo para doar é de 7 dias após o fim dos sintomas ou trê dias se não apresentar sintomas. Para tatuagem, piercing e micropigmentação, o intervalo é de apenas 7 dias se o local tiver autorização da Anvisa, 4 meses se não tiver como comprovar, e 12 meses se for em área de mucosa, como boca ou região genital. Exames e medicações também podem ter prazos a serem avaliados com a equipe no momento da triagem.

O post Mobilização para doar sangue da Sejusc pode beneficiar até 176amazoneses apareceu primeiro em Portal Você Online.