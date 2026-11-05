Aborto, armas, direitos trans: eleições nos EUA tem referendos em 39 estados
Além de decidir novos representantes na Câmara e no Senado, as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, conhecida como midterms, parte do país também teve que votar em propostas estaduais. Uma das aprovadas foi a proibição do foie gras.
📱Favorite o g1 no Google e acompanhe as principais notícias do dia
🪿 O foie gras é uma iguaria da culinária francesa feita a partir do fígado de patos ou gansos, que é submetido a um processo de engorda forçada dos animais, chamado gavage. A técnica faz com que o fígado aumente de tamanho e acumule gordura, adquirindo textura cremosa e sabor característico.
O veto à iguaria francesa aconteceu em Washington D.C por meio de referendos conhecidos como ballot measures, em inglês.
Ao todo, foram votadas 145 propostas estaduais.
Gavage, técnica de alimentação forçada
Mercy for Animals / divulgação
VEJA TAMBÉM
Entenda como é feito o foie gras, proibido no Brasil
Latinos, guerra, voto antecipado: os fatores da ‘onda azul’ nos EUA
Brasil passou a proibir foie gras neste ano
Em setembro deste ano o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de lei que proíbe a produção e a venda de produtos obtidos por meio da alimentação forçada de animais. Entre eles, o foie gras.
A norma especifica que a proibição inclui a produção e a comercialização da iguaria, tanto in natura como enlatado.
Quem descumprir a regra poderá ser punido com prisão de três meses a um ano, além de multa, conforme prevê a Lei de Crimes Ambientais para casos de maus-tratos a animais.
Foie Gras é proibido no Brasil.
REUTERS/Aline Massuca
👁 9 visualizacoes
Mais lidos da semana
- Sucuri é encontrada dentro de saco de estopa no bairro Santa Etelvina (287 visualizacoes)
- Temporais previstos para Sul, Sudeste e Centro-Oeste com maiores temperaturas no Norte e Nordeste (205 visualizacoes)
- Acidente aéreo de 1996: queda 24 segundos após decolagem trouxe mudanças na aviação (123 visualizacoes)
- Democratas lideram votos antecipados nos EUA antes da eleição de terça-feira (40 visualizacoes)
- PM é morto com nove tiros dentro de supermercado no bairro Compensa (35 visualizacoes)