Aborto, armas, direitos trans: eleições nos EUA tem referendos em 39 estadosAlém de decidir novos representantes na Câmara e no Senado, as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, conhecida como midterms, parte do país também teve que votar em propostas estaduais. Uma das aprovadas foi a proibição do foie gras.📱Favorite o g1 no Google e acompanhe as principais notícias do dia🪿 O foie gras é uma iguaria da culinária francesa feita a partir do fígado de patos ou gansos, que é submetido a um processo de engorda forçada dos animais, chamado gavage. A técnica faz com que o fígado aumente de tamanho e acumule gordura, adquirindo textura cremosa e sabor característico.O veto à iguaria francesa aconteceu em Washington D.C por meio de referendos conhecidos como ballot measures, em inglês.Ao todo, foram votadas 145 propostas estaduais.Gavage, técnica de alimentação forçadaMercy for Animals / divulgaçãoVEJA TAMBÉMEntenda como é feito o foie gras, proibido no BrasilLatinos, guerra, voto antecipado: os fatores da ‘onda azul’ nos EUABrasil passou a proibir foie gras neste anoEm setembro deste ano o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de lei que proíbe a produção e a venda de produtos obtidos por meio da alimentação forçada de animais. Entre eles, o foie gras.A norma especifica que a proibição inclui a produção e a comercialização da iguaria, tanto in natura como enlatado.Quem descumprir a regra poderá ser punido com prisão de três meses a um ano, além de multa, conforme prevê a Lei de Crimes Ambientais para casos de maus-tratos a animais.Foie Gras é proibido no Brasil.REUTERS/Aline Massuca