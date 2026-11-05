O câncer de mama destaca-se como um dos tipos da doença mais incidentes entre as mulheres em todo o mundo. A detecção precoce do tumor eleva as chances de cura em até 95%.

No Amazonas, estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca) apontam centenas de novos casos anuais da doença — apenas de janeiro a setembro de 2026, a Oferta de Cuidados Integrados (OCI) Oncológica da Mama da Prefeitura de Manaus atendeu usuárias do SUS e identificou 134 resultados positivos de malignidade entre 368 biópsias realizadas na capital.

Instalada na Policlínica Castelo Branco, no bairro Parque 10 de Novembro (zona Centro-Sul), a OCI Oncológica da Semsa foi estruturada em laboratório próprio para contornar a lentidão histórica da região Norte no diagnóstico. Enquanto a média estadual superava o prazo legal, o serviço municipal entrega resultados em cerca de 15 dias — cumprindo com folga a Lei nº 13.896/2019, que assegura o prazo máximo de 30 dias.

O fluxo engloba desde exames anatomopatológicos até o complexo imunohistoquímico, que define o tipo de tumor. Os casos positivos são encaminhados com “navegação” e acompanhamento humanizado para a rede especializada da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado (FCecon).

Como Acessar o Serviço da OCI Oncológica da Mama

Para ter acesso ao atendimento especializado e rápido na OCI da Semsa, a paciente deve seguir o fluxo regulado pela rede pública:

Porta de Entrada (Atenção Básica): A usuária realiza exames de rotina ou mamografia na rede municipal de saúde. Caso o laudo apresente classificação Bi-Rads 4 ou 5 (indicando achados suspeitos de malignidade), o caso é encaminhado pelas unidades básicas. Agendamento e Triagem: A rede básica realiza o encaminhamento regulado para a OCI Oncológica da Mama, situada na Policlínica Castelo Branco. Atendimento Integral: A paciente passa por consulta de acolhimento com a equipe de enfermagem, realização de biópsia por punção com mastologistas, processamento laboratorial ágil e, se necessário, o encaminhamento imediato e monitorado para o tratamento oncológico na FCecon.

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