O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) prorrogou até as 23h59 desta sexta-feira (06/11) o prazo de inscrições para os cursos gratuitos de Qualificação Profissional na modalidade de Educação a Distância (EaD). A iniciativa integra a terceira oferta de 2026 e reúne oportunidades de formação em diferentes áreas do conhecimento.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no endereço inscricao.cetam.am.gov.br. O edital, com todas as informações sobre os cursos e as regras de participação, está disponível na link Tudo sobre Inscrições, no portal oficial do Cetam.

A oferta contempla opções de qualificação nas áreas de tecnologia, sustentabilidade, gestão, empreendedorismo, idiomas e desenvolvimento profissional.

A modalidade EaD permite que os participantes tenham acesso à formação on-line, ampliando as possibilidades de qualificação profissional.

O Cetam orienta os interessados a consultar o edital antes de realizar a inscrição, a fim de verificar os requisitos e as informações específicas de cada curso.