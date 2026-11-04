Após queda de energia, avicultor usa maçarico para manter pintinhos aquecidos em UberabaUma queda de energia causada pela chuva obrigou um avicultor de Uberaba a improvisar para salvar um lote de 400 pintinhos. Sem os equipamentos responsáveis pelo aquecimento das aves, Pedro Henrique de Oliveira usou maçaricos durante a noite de segunda-feira (2) para manter a temperatura adequada e evitar perdas na produção.Por meio de nota, a Cemig informou que a interrupção no fornecimento de energia elétrica foi causada pela queda de um eucalipto sobre a rede elétrica durante o temporal que atingiu a região.✅ Clique aqui para seguir o canal do g1 Triângulo no WhatsAppAvicultor usou maçaricos durante a noite após queda de energiaPedro Henrique de Oliveira/ReproduçãoO produtor disse que buscou o lote de pintinhos em Uberlândia na tarde de segunda. Ao chegar na fazenda em São Basílio, foi surpreendido pela chuva que resultou na interrupção do fornecimento de energia elétrica e inviabilizou o funcionamento dos equipamentos utilizados para manter a temperatura adequada para as aves.Pedro Henrique explicou que é preciso manter as aves em uma temperatura média de 37º nos primeiros dias para o desenvolvimento adequado. A sensação térmica, de acordo com o produtor, cai drasticamente no período noturno na área rural e a situação ainda ficou mais crítica por causa da chuva.“Não dava tempo de sair atrás de gerador [para ligar os equipamentos]. Eu tinha um maçarico e um botijão só. Tive que correr atrás de outro na comunidade. Pedi para o vizinho porque começou a cair a temperatura. A dona da mercearia abriu para pegar um gás. Foi como consegui resolver o problema, senão iria perder uns R$ 2 mil a R$ 3 mil em pintinhos. Mas salvaram todos, não morreu nenhum”, ressaltou.Além de assegurar a temperada adequada, o produtor disse que foi preciso ficar de vigia a noite inteira para evitar o risco de incêndios, pois o piso do cômodo estava coberto por uma mistura de serragem apropriada para receber os animais.“Depois que os pintinhos estão acalmados, você passa a noite preocupado com o risco de fogo. Então, dormi no galpão para vigiar os maçaricos, para não acontecer incêndio”, acrescentou.Leia também:Carro capota às margens de rodovia e motorista morre após batida de frenteAdolescente de 17 anos morre em acidente com trator durante visita ao paiVeja a previsão do tempo para o feriado de Finados no Triângulo e Alto ParanaíbaA rapidez para viabilizar uma solução paliativa ocorreu somente após um susto há cerca de cinco meses. Pedro lembrou que, em junho deste ano, os equipamentos usados para aquecer as aves queimaram durante o fim de semana após interrupções no fornecimento de energia na área rural.“Teve quedas de energia e duas lâmpadas secadoras queimaram em um domingo à noite. Perdi 200 pintinhos”, relatou.O prejuízo na época só não foi maior porque a granja fornecedora restituiu as aves que morreram devido ao problema.No entanto, o produtor afirma que está se organizando para comprar um gerador autônomo porque as ocorrências de queda de energia na comunidade rural de São Basílio estão sendo recorrentes, com prejuízos relatados por outros produtores e estabelecimentos do ramo alimentício.Queda de árvoreEm nota, a assessoria de imprensa da Cemig posicionou que a interrupção no fornecimento de energia elétrica na comunidade rural de São Basílio ocorreu devido à queda de um eucalipto que atingiu a rede elétrica por causa do temporal.A concessionária assegurou que as equipes atuaram desde a madruga no local e o o atendimento foi restabelecido gradativamente na região. De acordo com a companhia, a recomposição total do fornecimento de energia foi concluída às 12h45 de terça-feira (3).Ainda conforme a nota, em caso de danos a equipamentos elétricos causados pela tempestade, os clientes podem registrar pedido de análise de ressarcimento pelos canais de atendimento da Cemig.VÍDEOS: veja tudo sobre o Triângulo