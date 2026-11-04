Alimentos não perecíveis, roupas, brinquedos e itens de higiene podem ser entregues até 6 de novembro, nas unidades da Rua Pará e da Grande Circular.

O Centro de Ensino Literatus promove, até sexta-feira (6), campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, roupas em boas condições, brinquedos usados em bom estado e itens de higiene. As doações serão destinadas à comunidade indígena Tuyuka e podem ser entregues nas unidades da instituição localizadas na Rua Pará e na Grande Circular, em Manaus.

A mobilização integra o projeto “Imersão Cultural, Solidariedade e Saúde Mental na Amazônia”, idealizado e organizado às atividades de estágio do módulo de Enfermagem em Psicossocial, a iniciativa envolve duas turmas do curso Técnico em Enfermagem e reúne formação profissional, responsabilidade social e valorização dos saberes indígenas.

Durante a visita, os estudantes participarão da entrega das doações e de momentos de convivência com a comunidade. A proposta é desenvolver a escuta, o acolhimento e o respeito à identidade cultural, aproximando os futuros profissionais de diferentes experiências e formas de compreender o cuidado.

A participação dos alunos na organização e na realização da atividade também busca desenvolver liderança, empatia e ética. A experiência amplia as oportunidades de relacionar os conteúdos estudados em sala de aula às situações encontradas na formação em enfermagem.

Além da ação solidária, o projeto prevê um roteiro pela região do Encontro das Águas, com momentos de integração entre os estudantes. A programação valoriza o bem-estar emocional durante a formação e o fortalecimento dos vínculos entre as turmas.

Como contribuir

O que doar: alimentos não perecíveis, roupas em boas condições, brinquedos usados em bom estado e itens de higiene.

Prazo de arrecadação: até 6 de novembro.

Locais de entrega em Manaus:

Unidade Pará: Rua Pará, nº 165, conjunto Vieiralves, Zona Centro-Sul.

Unidade Grande Circular: Avenida Autaz Mirim, nº 5.924, Zona Leste.

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