A previsão do tempo indica que temporais devem ocorrer nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

Enquanto isso, o Norte e o Nordeste devem registrar as maiores temperaturas do país.

Moradores do interior do Amazonas, que fazem parte da região Norte, podem se preparar para dias mais quentes.

As condições climáticas variam conforme cada área do território nacional.

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