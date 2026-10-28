Fios soltos, cabos antigos e postes cheios de emaranhados é uma realidade que começa a mudar no centro histórico da capital. Nesta quarta-feira, 28/10, a Prefeitura de Manaus deu continuidade às ações de ordenamento da fiação para deixar as ruas mais organizadas e seguras para quem circula pela região. O trabalho começou no entorno da igreja da Matriz, na avenida 7 de Setembro. A ação, coordenada pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), prevê a retirada de fios e cabos de telefonia e internet que não são mais utilizados.

De acordo com a arquiteta do Implurb, Margarete do Socorro Oliveira, a proposta é ampliar o trabalho para outras áreas do centro histórico, retirando os fios sem uso e melhorando a paisagem urbana.

“A gente precisava fazer um trabalho mais amplo, retirando esses fios que já não têm utilidade e acabam poluindo o centro histórico. Vamos começar pela avenida 7 de Setembro e ampliar o serviço para outras áreas da cidade. Com isso, queremos melhorar a aparência do Centro e valorizar ainda mais a região para quem mora aqui e para os turistas”, afirmou.

Margarete também destacou os avanços na nova rua gastronômica do centro histórico, onde a fiação já foi instalada no subsolo, deixando a paisagem mais limpa e valorizando o espaço.

“Na rua gastronômica, os fios já são todos subterrâneos. Isso é um grande avanço para a cidade, porque melhora a paisagem e deixa o ambiente muito mais bonito. Sabemos que esse tipo de serviço tem um custo elevado, mas estamos trabalhando para organizar a fiação aérea e reduzir a poluição visual em outras áreas do centro histórico”, reforçou a arquiteta.

O serviço é realizado em parceria com as empresas de telecomunicações, a concessionária de energia elétrica e os órgãos municipais envolvidos na operação. O objetivo é organizar a fiação e retirar os cabos antigos sem prejudicar os serviços que continuam funcionando.

O encarregado de obra da empresa Brasil Limpo, Arley José Monteiro Alves, explica como será feita a operação e o trabalho das equipes responsáveis pela retirada e separação dos cabos.

“Vamos trabalhar no trecho que começa lá no mirante Lúcia Almeida e segue até a área da escola técnica. Hoje, estamos com 18 profissionais, entre técnicos e ajudantes. Os técnicos capacitados fazem o trabalho nos postes, enquanto os ajudantes recolhem os fios retirados. Depois, separamos todo o material e levamos para um galpão no Adrianópolis”, comentou.

Após a remoção, os cabos sem identificação ficarão armazenados por 40 dias, para que os responsáveis possam reivindicar o material. Caso ninguém se manifeste nesse período, os fios poderão ser descartados conforme os procedimentos previstos.

A iniciativa dá continuidade a um trabalho iniciado em agosto de 2025. Até dezembro daquele ano, mais de 15 toneladas de fios e cabos sem uso já haviam sido retiradas do Centro Histórico de Manaus.

Para quem trabalha diariamente na região, a mudança também é motivo de satisfação. O ambulante Wellington Alves Souza acredita que a iniciativa vai contribuir para deixar a cidade mais bonita e agradável para todos.

“Vai ficar maravilhoso! Tudo o que for feito para beneficiar e embelezar a cidade é bem-vindo e tem a aceitação da população. Parabéns ao prefeito Renato Junior pela iniciativa de cuidar da nossa cidade”, disse.

Além de melhorar a aparência das ruas, a retirada dos fios antigos ajuda a reduzir os riscos de acidentes provocados por cabos baixos ou soltos. A medida também facilita o trabalho das equipes técnicas e contribui para tornar o centro histórico um espaço mais organizado e seguro para moradores, trabalhadores e visitantes.