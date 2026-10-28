O mecânico Nilson Aurélio Nunes, de 52 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira (27), enterrado em uma área de mata no bairro Parque das Nações, zona centro-sul de Manaus. Ele estava desaparecido desde sexta-feira (23), e a identidade foi confirmada por familiares e amigos.
Segundo a Polícia Militar, denúncias por telefone indicaram o local onde o corpo estava enterrado. O Corpo de Bombeiros fez a remoção, e o cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
Familiares relataram que Nilson era dono de uma oficina de bicicletas e vinha recebendo ameaças de traficantes de drogas. As intimidações teriam começado após um incêndio criminoso destruir uma borracharia vizinha, frequentada por usuários de drogas.
O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que deve investigar as circunstâncias da morte.
👁 7 visualizacoes
- Manaus anuncia zagueiro com passagem pelo Botafogo (63 visualizacoes)
- Números sorteados na Mega-Sena são 06, 30, 32, 38, 49 e 57 (62 visualizacoes)
- STF avança em julgamento sobre piso da enfermagem com três votos favoráveis (50 visualizacoes)
- Governo renova subsídio ao diesel; por que o agro é tão vulnerável à alta do combustível? (38 visualizacoes)
- Mega-Sena acumulada: prêmio estimado de R$ 300 milhões pode ser o 2º maior da história dos sorteios regulares (37 visualizacoes)