O mecânico Nilson Aurélio Nunes, de 52 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira (27), enterrado em uma área de mata no bairro Parque das Nações, zona centro-sul de Manaus. Ele estava desaparecido desde sexta-feira (23), e a identidade foi confirmada por familiares e amigos.

Segundo a Polícia Militar, denúncias por telefone indicaram o local onde o corpo estava enterrado. O Corpo de Bombeiros fez a remoção, e o cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Familiares relataram que Nilson era dono de uma oficina de bicicletas e vinha recebendo ameaças de traficantes de drogas. As intimidações teriam começado após um incêndio criminoso destruir uma borracharia vizinha, frequentada por usuários de drogas.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que deve investigar as circunstâncias da morte.