O MEI deve fazer a declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI)Divulgação/SebraeNa última quarta-feira (21), foi sancionada a lei que perdoa dívidas de microempreendedores individuais (MEIs), amplia o limite de faturamento da categoria e permite a contratação de mais funcionários.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Mande para o g1Entre o pacote de benefícios para MEIs e pequenos negócios lançado pelo governo federal, está o PixMEI, uma proposta de incentivo financeiro de até R$ 5 mil para microempreendedores individuais (MEIs) investirem em seus negócios.O dinheiro será concedido a fundo perdido, ou seja, sem necessidade de devolução e sem cobrança de juros. O recurso deverá ser usado na compra de máquinas, equipamentos e ferramentas profissionais, além de melhorias na estrutura do negócio.A proposta prevê prioridade para mulheres empreendedoras e MEIs com faturamento anual de até R$ 40,5 mil. A iniciativa integra o pacote ProsperaMEI e ainda está em fase de elaboração.A previsão é que o programa seja executado entre 2027 e 2030, mas as regras definitivas e o cronograma de inscrições ainda precisam ser divulgados.Perdão de dívidas, aumento do teto e mais funcionários no MEI: veja novas regrasO que é o PixMEI?O PixMEI é uma proposta de apoio financeiro direto a microempreendedores individuais. A ideia é oferecer um capital inicial de até R$ 5 mil para que os trabalhadores possam investir em seus pequenos negócios sem precisar recorrer a empréstimos bancários.Diferentemente das linhas de crédito tradicionais, o benefício será não reembolsável. Isso significa que, conforme a proposta, o beneficiário não precisará devolver o dinheiro ao governo nem pagar juros pelo valor recebido.A iniciativa tem como objetivo ampliar a capacidade produtiva dos pequenos negócios, permitindo que os empreendedores adquiram equipamentos e melhorem a estrutura de trabalho.Como o PixMEI vai funcionar?A proposta prevê que o dinheiro seja destinado a investimentos que contribuam para o desenvolvimento da atividade econômica. Entre as possibilidades estão:Compra de máquinas e equipamentos;Aquisição de ferramentas profissionais;Compra de bancadas e outros itens necessários ao trabalho;Melhorias na estrutura do negócio;Reforma e adaptação de veículos utilitários e de entrega, conforme as regras que serão definidas.A seleção dos participantes e o acompanhamento dos projetos deverão contar com a participação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que poderá oferecer orientação técnica aos empreendedores.O governo ainda precisa detalhar como será feita a inscrição, quais documentos serão exigidos, como os projetos serão avaliados e de que maneira o dinheiro será liberado.Quem poderá receber os R$ 5 mil do PixMEI?A proposta prevê atendimento a microempreendedores individuais, com prioridade para mulheres empreendedoras e MEIs com faturamento anual de até R$ 40,5 mil.O planejamento inicial menciona o atendimento de cerca de 1 milhão de microempreendedores. No entanto, os critérios definitivos de participação, as regras de seleção e a quantidade de beneficiários ainda precisam ser confirmados oficialmente pelo governo federal.Por enquanto, não é possível afirmar que todos os MEIs terão direito ao benefício. A concessão dependerá das condições que serão estabelecidas pelo governo.Quando começam as inscrições do PixMEI?Ainda não há data confirmada para o lançamento do PixMEI nem para a abertura das inscrições.A expectativa inicial era de que o edital fosse apresentado até o fim de 2026, mas o cronograma oficial ainda precisa ser confirmado. A previsão é que a execução da iniciativa ocorra entre 2027 e 2030.Até a divulgação das regras oficiais, não há inscrições abertas nem prazo para solicitar os recursos. Os interessados devem acompanhar os comunicados do Ministério do Empreendedorismo e as orientações sobre a participação no programa.Qual será o orçamento do programa?O planejamento divulgado prevê alcançar aproximadamente 1 milhão de microempreendedores, com investimentos produtivos que podem chegar a R$ 5 bilhões.A execução dependerá da regulamentação e da divulgação das condições oficiais do programa.O PixMEI é a única medida do pacote ProsperaMEI que ainda está em fase de elaboração, segundo as informações apresentadas sobre a proposta.