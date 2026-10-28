Na petição, os advogados afirmam que o encontro é necessário para um diálogo direto com o ex-presidente.
O documento apresentado pelos defensores ressalta a importância dessa comunicação direta.
Não há outros detalhes disponíveis nos trechos fornecidos sobre o contexto ou as partes envolvidas.
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