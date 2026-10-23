O Manaus segue fortalecendo seu elenco para a temporada 2027 e anuncia a contratação do zagueiro Yuri Lima, de 22 anos. O defensor chega ao Gavião Real com experiência no futebol brasileiro e acumula passagens por clubes como Botafogo, Athletico-PR, Grêmio Novorizontino-SP e Londrina-PR. Com boa estatura, o zagueiro chega motivado para vestir a camisa esmeraldina e fazer parte do projeto esportivo do clube.

Com o anúncio, chega a 20 o número de atletas já anunciados pelo Gavião Real. São eles: os goleiros Wendel, Guilherme e Digão; os zagueiros Ruan Santana, David Cruz e Yuri Lima; o lateral-esquerdo Henrique; o lateral-direito Marcos Sérgio; os volantes Wallace, João Neto, Luiz Gabriel e Bruno Bietkoski; o meia Daniel; e os atacantes Pedro, Samuel, Railan, Anderson, Xandy, Luan Souza e Wander Silva.

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