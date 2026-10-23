A Companhia de Dança Folclórica “Garantido Show” em Parintins, abriu inscrições para novos dançarinos e dançarinas comporem o quadro artístico e coreográfico da Associação Folclórico Boi Bumbá Garantido, temporada 2027.

“Então, esse é o momento de recrutar os novos integrantes da Companhia de Dança Folclórica Garantido Show. Para isso, estamos chamando quem quiser fazer parte dessa família campeã. Venham na Cidade Garantido a partir das 18h30 para poder participar dos nossos ensaios, dos nossos treinamentos, que a gente vai fazer para o recrutamento. Se você gosta de dançar e não tinha oportunidade, a oportunidade é agora”, destacou o coreógrafo Élio Siqueira.

De acordo com a coordenadora do GShow, Marlene Barbosa, os novos integrantes vão participar de shows, apresentações especiais e fazer parte do bloco artístico e coreográfico do projeto de arena, no Festival Folclórico de Parintins deste ano.

“Nós estamos aqui para receber os novos dançarinos, novos componentes. A partir de segunda‑feira, no horário das 18 horas. Vocês não precisam saber dançar, não precisa saber fazer o dois pra lá e dois pra cá. Aqui vocês vão ter professores e coordenadores que vão estar prontos para ensinar vocês a dançar, a fazer as coreografias, a subir ao palco e fazer parte desse grupo que é tão amado aqui na cidade”, afirmou Marlene.

Grupo Perreché

Este ano o boi Garantido vai contar com o novo elenco, o Grupo de Dança Folclórica Perreché, sob a coordenação do coreógrafo Marquinho Silva.

“Esamos trazendo o novo corpo de dança do Garantido, denominado Corpo de Dança Perrechê. Venha fazer parte. A gente tá convidando a galera jovem que gosta de dançar o boi‑bumbá, o dois pra lá, dois pra cá. A gente tá fazendo esse convite pra vim fazer parte com a gente desse novo projeto da Associação Folclórica Boi‑Bumbá Garantido. Como é que faz pra se inscrever? Pode vir na Cidade Garantido, procurar eu, Marquinhos, coreógrafo, e a coordenação do Garantido Show”, destacou o coreógrafo Marquinho Silva.

O coreógrafo ressalta que podem participar jovens, a partir de 14 anos, e que possuam desenvoltura na dança e expressão corporal.

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