A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) da Prefeitura de Manaus promoverá, nesta sexta-feira (30), o 4º Megafeirão de Empregabilidade, com a oferta de 2.000 vagas de emprego e a participação de 25 empresas. A ação acontecerá das 8h às 22h, no shopping Phelippe Daou, no bairro Cidade de Deus, na zona Norte da capital.

“Estamos preparando mais uma grande ação para aproximar quem precisa de uma oportunidade de quem está contratando. São 2.000 vagas e 25 empresas reunidas em um só lugar, facilitando o acesso da população ao mercado de trabalho. Esse é o compromisso da gestão do prefeito Renato Junior: trabalhar para gerar oportunidades, promover dignidade e melhorar a vida das pessoas”, destacou o secretário.

A iniciativa do “Megafeirão de Empregabilidade” tem como objetivo ampliar o acesso da população às oportunidades de inserção no mercado de trabalho, aproximando trabalhadores e empresas em um único espaço. Entre as empresas participantes estão a Direcional e a Brother’s, que, ao lado de outras organizações, contribuirão para conectar candidatos às oportunidades disponíveis no mercado.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid–19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

O post Emprego: Megafeirão de Empregabilidade com mais de 2 mil vagas apareceu primeiro em Portal Você Online.