Um acidente ocorreu na região de Castilla-La Mancha, na Espanha. O incidente provocou o descarrilamento de vagões.
A circulação ferroviária entre Madri e a Andaluzia foi suspensa após o fato.
O evento afetou o transporte de trens na área mencionada.
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