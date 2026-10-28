Carros abaixo de R$ 100 mil e que consomem menos combustívelarte/g1O Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), do Inmetro, mostra quais são os carros mais econômicos do Brasil no consumo de combustível. A última lista reúne 976 veículos homologados por 43 marcas, avaliados em testes de laboratório que analisam diversos critérios.Os testes seguem a norma ABNT NBR 7024, em vigor desde 1989 e atualizada periodicamente. A regra define que o consumo de combustível seja medido por ciclos de condução em dinamômetro de chassi, que simulam a circulação em trechos urbanos e rodoviários.✅ Clique aqui para seguir o canal do g1 Carros no WhatsApp🚗 Nesta reportagem, o g1 lista os carros que custam menos de R$ 100 mil e aponta quais deles são os que gastam menos combustível na cidade, além de trazer, em alguns casos, uma análise mais ampla do consumo.⚠️ Na lista, foram considerados apenas veículos com motores a combustão, sem incluir híbridos ou elétricos. Além disso, nem todas as versões de um mesmo modelo apresentam o melhor desempenho em consumo.6. Citroën C3Citroën C3divulgação/CitroënO carro menos econômico da lista é um dos mais baratos do Brasil. Isso não significa que ele seja beberrão. Pelo contrário: o hatch da marca francesa é capaz de consumir menos combustível que o conjunto híbrido do Toyota Yaris Cross, por exemplo.Motor: 1.0 flex;Câmbio: manual de cinco marchas;Gasolina: 13,9 km/l (cidade) e 14,6 km/l (estrada);Etanol: 9,5 km/l (cidade) e 10,4 km/l (estrada);Preço: a partir de R$ 88.990.5. Peugeot 208Peugeot 208divulgação/PeugeotO Peugeot 208 não pode ser considerado um carro “beberrão”, mas é o carro mais caro dessa lista. O hatch compacto se sai bem em trajetos urbanos, porém tem desempenho mais modesto na estrada.Ele perde para o Hyundai i20 na cidade, mas apresenta números melhores na estrada:Motor: 1.0 flex;Câmbio: manual de cinco marchas;Gasolina: 13,6 km/l (cidade) e 15,3 km/l (estrada);Etanol: 9,5 km/l (cidade) e 10,8 km/l (estrada);Preço: a partir de R$ 93.990.4. Hyundai i20Hyundai i20 chega como HB20 moderno e maiorLançado no Brasil em junho deste ano, o Hyundai i20 também não encabeça a lista dos carros mais econômicos do país.Galerias RelacionadasO baixo consumo do modelo se destaca, superando o C3 até quando abastecido com etanol:Motor: 1.0 flex;Câmbio: manual de cinco marchas;Gasolina: 13,9 km/l (cidade) e 14,6 km/l (estrada);Etanol: 9,7 km/l (cidade) e 10,5 km/l (estrada);Preço: a partir de R$ 94.990.3. Renault KwidRenault Kwiddivulgação/RenaultO Renault Kwid disputa com o Fiat Mobi o posto de carro mais barato do Brasil, mas perde a batalha entre os compactos quando o assunto é economia de combustível.Vale destacar que ele é o melhor com etanol na cidade e o segundo melhor com gasolina na cidade:Motor: 1.0 flex;Câmbio: manual de cinco marchas;Gasolina: 14,4 km/l (cidade) e 15,4 km/l (estrada);Etanol: 10,4 km/l (cidade) e 10,7 km/l (estrada);Preço: a partir de R$ 82.790.2. Chevrolet OnixChevrolet Onixdivulgação/ChevroletEmbora seja apenas o quinto em gasolina na cidade, o Chevrolet Onix é o melhor de todos na estrada, tanto com etanol quanto com gasolina. Por isso sobe bastante no ranking.O hatch testado pelo Inmetro é a versão flex, e não o modelo movido 100% a etanol. Este último, por sua vez, consome mais etanol do que a versão que também pode ser abastecida com gasolina:Motor: 1.0 flex;Câmbio: manual de cinco marchas;Gasolina: 13,7 km/l (cidade) e 17,7 km/l (estrada);Etanol: 9,8 km/l (cidade) e 12,4 km/l (estrada);Preço: a partir de R$ 87.790.Para comparação, estes são os dados do Onix movido somente a etanol e vendido apenas com câmbio automático:Motor: 1.0 flex;Câmbio: automático de cinco marchas;Etanol: 9,1 km/l (cidade) e 11,0 km/l (estrada);Preço: a partir de R$ 99.990.1. Fiat MobiFiat Mobidivulgação/FiatEm primeiro lugar no pódio aparece o rival do Kwid: o Fiat Mobi. O modelo bebe mais na cidade quando abastecido com etanol, mas a economia aparece quando a gasolina é a escolhida no posto:Motor: 1.0 flex;Câmbio: manual de cinco marchas;Gasolina: 14,5 km/l (cidade) e 15,8 km/l (estrada);Etanol: 10,1 km/l (cidade) e 11,1 km/l (estrada);Preço: a partir de R$ 85.490.