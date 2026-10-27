O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Adjuto Afonso (União Brasil), recebeu, nesta terça-feira (27), durante Cessão de Tempo proposta pela Escola do Legislativo Senador José Lindoso, duas cartas elaboradas por alunos do projeto ‘Cidadão de Berço’. A iniciativa busca apresentar às crianças o funcionamento do Poder Legislativo, as atribuições dos deputados e a importância da cidadania. A entrega das cartas marcou a culminância do programa.

O parlamentar destacou a importância de aproximar as crianças do Poder Legislativo desde cedo, ressaltando que a iniciativa contribui para a formação de futuros representantes políticos e para a construção de uma sociedade mais consciente e participativa.

“São crianças que começam a entender o que é cidadania, a importância da política e o papel de um deputado. Elas levam esse conhecimento para suas casas e passam a ter uma noção de como funciona a nossa sociedade. É um belo trabalho realizado pela Escola do Legislativo”, afirmou Adjuto Afonso.

Desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc-AM), o projeto atendeu alunos do 1º ano do Ensino Fundamental das escolas estaduais Cônego Azevedo e Santa Teresinha, localizadas nas zonas sul e centro-sul de Manaus.

Após uma eleição entre os estudantes, Joaquim Ferreira e Cecília Maia foram escolhidos para representar os colegas como deputados estaduais. Na ocasião, entregaram ao presidente da Aleam a “Carta Mais Amor Aqui”, documento que reúne as principais demandas identificadas nas escolas. A iniciativa permitiu que os alunos vivenciassem, na prática, o papel fiscalizador do Poder Legislativo e compreendessem a importância da participação democrática.

“Eles observam o que precisa de melhoria, coisas que vão além da capacidade deles de resolver. Eles pontuam tudo nessa carta e trazem ao Poder Legislativo, para dar voz à demanda que eles trazem. A carta é escrita coletivamente, para trazer para eles a dimensão da democracia”, revelou a secretária da Escola do Legislativo, Josy Kelly Martins.

Ao final da programação, os alunos realizaram apresentações musicais para os deputados e servidores presentes.

Também participaram do encerramento os deputados e deputadas Alessandra Campêlo (PSD), Joana Darc (União Brasil), Felipe Souza (Podemos), Comandante Dan (Republicanos), Mayra Dias (PSD), Débora Menezes (PL), Rozenha (PSD), João Luiz (Republicanos), Brena Dianná (União Brasil), Sinésio Campos (PT) e Dr. George Lins (União Brasil).

Cidadão de Berço

Com uma metodologia lúdica e interativa, o projeto utiliza músicas, varinhas mágicas e fantoches para apresentar às crianças os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, facilitando a compreensão de suas funções e de sua importância para o funcionamento da sociedade.

“O projeto já tem três anos e nós fomos pioneiros no Brasil. É um programa que vai deixar a marca para todos. É a cidadania. É começando onde tem que começar, desde cedo”, destacou a diretora da Escola do Legislativo, Marilene Andrade.

A diretora também ressaltou que a instituição pretende ampliar o alcance da iniciativa, levando-a às escolas estaduais do interior do Amazonas.

“A pretensão é levar o programa para o interior do Estado. Nós estamos estudando a possibilidade, porque nós sabemos que eles também têm uma necessidade muito grande”, finalizou.

O post ‘Cidadão de Berço’: Presidente da Aleam, Adjuto Afonso, destaca cidadania apareceu primeiro em Portal Você Online.