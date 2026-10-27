O presidente da Argentina, Javier Milei, em 2 de abril de 2026
REUTERS/Agustin Marcarian
O Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Argentina chegaram nesta terça-feira (27) a um acordo que pode liberar cerca de US$ 900 milhões ao país. O repasse, no entanto, ainda depende da aprovação do conselho executivo da instituição.
O valor faz parte do acordo de US$ 20 bilhões firmado entre a Argentina e o FMI em 2025. A liberação dos US$ 900 milhões está ligada à terceira revisão do programa, em que o fundo verifica o cumprimento das metas acertadas com o país.
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Na avaliação do FMI, a economia argentina apresentou avanços desde a última análise. A instituição destacou a continuidade da desaceleração da inflação e o aumento das reservas internacionais, que ficaram acima do previsto no programa.
🔎 Na prática, os recursos ajudam a reforçar as reservas internacionais da Argentina. Esse estoque de dólares é importante para o país pagar compromissos no exterior e dá mais fôlego ao governo de Javier Milei para flexibilizar as restrições ao uso da moeda americana.
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Desde o início do programa de US$ 20 bilhões, o FMI já desembolsou cerca de US$ 15,8 bilhões à Argentina. Se a nova parcela for aprovada, outros US$ 900 milhões ficarão disponíveis ao país. Relembre os repasses:
Abril de 2025: US$ 12 bilhões, liberados na aprovação do programa.
Julho de 2025: cerca de US$ 2 bilhões, após a primeira revisão.
Maio de 2026: cerca de US$ 1 bilhão, após a segunda revisão. Na ocasião, o FMI informou que, com o desembolso, o total acumulado chegou a cerca de US$ 15,8 bilhões.
Outubro de 2026: cerca de US$ 900 milhões, ainda sujeitos à aprovação.
* Reportagem em atualização

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