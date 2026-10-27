O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI) está com inscrições abertas para o processo seletivo do Mestrado em Ciências Biológicas (Botânica), do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (PPG-BOT). São 10 vagas, com ingresso previsto para março de 2027.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 6 de novembro de 2026, pelo site do programa. O formulário pode ser editado mesmo após o envio.

Das vagas disponíveis, sete são destinadas à ampla concorrência, duas a candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) e uma a candidato autodeclarado indígena. A reserva segue as políticas de inclusão étnico-racial na pós-graduação previstas na legislação federal.

Para concorrer às vagas reservadas, os candidatos também precisam atingir a nota mínima exigida nas provas de conhecimento em Botânica e de suficiência em língua inglesa.

Pesquisas sobre a flora amazônica

Considerado o curso mais antigo do Inpa, o PPG-BOT desenvolve pesquisas relacionadas à flora e à funga amazônicas, abrangendo áreas como diversidade, evolução, ecologia, bioquímica, fisiologia e etnobotânica.

O programa é reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC), com nota 4, e homologado pelo Conselho Nacional de Educação.

A lista de aprovados está prevista para ser divulgada em 20 de janeiro de 2027 nas redes sociais e no portal do PPG-BOT, além do site institucional do Inpa.

Serviço

Mestrado em Ciências Biológicas – Botânica (PPG-BOT)

Vagas: 10

Ampla concorrência: 7

Negros (pretos e pardos): 2

Indígenas: 1

Inscrições: até 6 de novembro de 2026

Ingresso: março de 2027

Inscrição: gratuita