Dados do sistema SELVA mostram concentrações de partículas finas em diferentes pontos da capital; previsão indica temperaturas entre 26°C e 32°C, com possibilidade de variação nas condições do céu.

A qualidade do ar na capital amazonense apresenta variações significativas entre as diferentes regiões monitoradas na manhã desta terça-feira (27). Dados do Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (SELVA), desenvolvido pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), apontam que as concentrações de partículas finas PM2,5 oscilaram entre 25,9 e 37,9 microgramas por metro cúbico ($mu g/m^3$) nos pontos de medição consultados por volta das 6h44.

De acordo com a régua de medição da plataforma, os índices registrados situam-se entre as faixas “boa” e “moderada”. Por se tratar de leituras pontuais, as medições refletem a realidade dos locais onde as estações estão instaladas, não representando necessariamente a totalidade dos bairros de Manaus.

Impactos na Saúde e Alerta Epidemiológico

As partículas finas PM2,5 são poluentes de dimensões microscópicas com alta capacidade de penetração no sistema respiratório. Especialistas alertam que a exposição contínua a essas substâncias pode desencadear irritações nas vias aéreas e agravar quadros respiratórios crônicos, exigindo atenção redobrada com os grupos mais vulneráveis:

  • Crianças e idosos: Apresentam maior sensibilidade a variações na pureza do ar.
  • Pessoas com comorbidades: Portadores de asma, bronquite e doenças cardiorrespiratórias devem manter os tratamentos preventivos.

Apesar da melhora pontual registrada em algumas estações, a estabilização da poluição atmosférica ainda requer cautela. Ao longo do mês de outubro, a região metropolitana de Manaus enfrentou sucessivos episódios de fumaça decorrentes de queimadas, que elevaram substancialmente os níveis de poluentes no ar.

Condições Meteorológicas e Orientações

O calor intenso permanece como característica predominante ao longo de todo o dia na capital. A Defesa Civil e os órgãos de meteorologia destacam que a simples presença de nebulosidade no céu não assegura a dispersão dos poluentes ou a melhora automática do ar.

Para uma avaliação precisa da atmosfera, é fundamental acompanhar simultaneamente as atualizações da previsão do tempo e os boletins de monitoramento de poluentes emitidos pelos órgãos oficiais.

O post Qualidade do ar apresenta variação boa e moderada entre bairros de Manaus nesta terça-feira apareceu primeiro em Portal Você Online.

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