A Polícia Federal (PF) apura, em interlocução com autoridades da Argentina, a informação sobre uma suposta entrada do senador Flávio Bolsonaro (PL) no país vizinho. A apuração ocorre após o portal argentino Infobae divulgar, na madrugada desta terça-feira (27), que o ex-candidato à Presidência teria deixado o território brasileiro.

De acordo com a Polícia Federal, não há registro de saída do parlamentar por pontos regulares de controle de migração no Brasil. A publicação do portal argentino, por sua vez, afirma que “presume-se que Bolsonaro tenha cruzado a fronteira para a Argentina utilizando seu documento de identidade nacional”.

A reportagem do Infobae citou ainda que o senador teria embarcado com destino aos Estados Unidos a partir do aeroporto de Puerto Iguazú, na Argentina, às 2h da manhã, a bordo de um jato modelo Gulfstream G400, com matrícula da empresa Baires Fly.

A assessoria de comunicação de Flávio Bolsonaro não se pronunciou oficialmente sobre as informações, e o parlamentar não realizou publicações em suas redes sociais até o momento.

Apreensão de passaportes e decisão do STF

A apuração sobre o paradeiro do senador ocorre um dia após a Polícia Federal cumprir determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para a apreensão dos passaportes de Flávio Bolsonaro.

A medida foi tomada no âmbito das investigações envolvendo o Banco Master, após o magistrado avaliar o risco de eventual saída do país antes do término de seu mandato parlamentar.

Após a decisão judicial, o senador usou as redes sociais para rebater as alegações de risco de fuga.

“Nunca pensei em sair do país. Eu vou entregar os meus passaportes e vou me defender dessa aberração, que é uma clara tentativa de me intimidar”, declarou Flávio.

Aliados negam saída do país

O coordenador da campanha presidencial do PL, senador Rogério Marinho (PL-RN), negou que Flávio tenha deixado o território nacional. Interlocutores e pessoas ligadas ao senador também afirmaram que o parlamentar permanece em sua residência no Brasil.