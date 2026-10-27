O governador eleito do Amazonas, Omar Aziz (PSD), se reúne nesta terça-feira (27) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília, para discutir as prioridades do estado para a gestão que começa em 2027. A agenda deve incluir demandas nas áreas de saúde e infraestrutura, além dos efeitos da reforma tributária sobre a Zona Franca de Manaus.

Omar está entre os sete governadores eleitos que receberam apoio de Lula na disputa eleitoral. O encontro ocorre no início das articulações para o próximo mandato e deve servir para apresentar ao presidente as principais necessidades do Amazonas e discutir possíveis parcerias com o governo federal.

A saúde deve ser um dos assuntos centrais da conversa. Durante a campanha, Omar apontou problemas no setor e afirmou que pretende priorizar a área na próxima gestão. A recuperação da BR-319, rodovia que liga o Amazonas a Rondônia, e as mudanças tributárias que podem afetar a Zona Franca de Manaus também estão entre os temas previstos para a reunião.

O governador eleito permanecerá em Brasília até quinta-feira (29), quando deverá retornar a Manaus para dar continuidade às conversas com lideranças políticas do estado.

Omar prepara agenda com prefeitos e parlamentares

Além da articulação com o governo federal, Omar pretende ampliar o diálogo com representantes dos municípios amazonenses. Na próxima semana, ainda sem data definida, ele deve reunir os 62 prefeitos do estado em um jantar para agradecer o apoio recebido durante a campanha e ouvir as principais demandas das cidades.

Na manhã de segunda-feira (26), um dia após a eleição, o governador eleito telefonou para prefeitos e outras lideranças políticas municipais para agradecer o apoio durante a disputa.

No primeiro turno, Omar recebeu o apoio de 49 dos 62 prefeitos do Amazonas. No segundo, seu grupo político ganhou novas adesões, incluindo a do prefeito de Manaus, Renato Júnior (Avante).

Ao fim da eleição, Omar venceu em 60 dos 62 municípios amazonenses. Os únicos em que não obteve a maioria dos votos foram Apuí e Humaitá.

A agenda de transição também prevê encontros com vereadores de Manaus e deputados estaduais. As reuniões devem ocorrer na próxima semana, mas ainda não têm datas definidas.