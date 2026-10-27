Em São Paulo, o petista registrou o maior aumento absoluto de votos entre os turnos.

Mesmo assim, Flávio Bolsonaro permaneceu na frente no maior colégio eleitoral.

A informação destaca o desempenho dos candidatos no estado mais populoso do país.

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