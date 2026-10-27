Ademar Mesquita Junior aponta riscos fiscais e institucionais na comparação entre os dois países.
Fonte: Jovem Pan
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