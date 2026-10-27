Quatro institutos apontaram vantagem numérica para Flávio na véspera da eleição.
Mesmo assim, todos os institutos registraram empate técnico entre os candidatos.
Lula venceu com 51,79% dos votos válidos.
Fonte: Jovem Pan
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